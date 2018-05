Doña Peta: "Yo quisiera que Paolo se encuentre con una buena mujer y se case" [FOTO]

Doña Peta , la madre de Paolo Guerrero , es la portada de la revista 'Cosas'. Además de contar detalles inéditos de los primeros goles de su hijo, de cómo vivió la clasificación a Rusia 2018 y qué pasó por su mente tras la sanción del 'Depredador', la 'Mamá del Mundial' reveló uno de sus mayores deseos: ver a su hijo feliz y en familia.

"Yo quisiera que él se encuentre con una buena mujer y se case. Tiene sus hijitos, pero no vive con las mujeres, entonces yo quisiera que él forme un hogar, que lo quieran, que se sienta contento y sea feliz… Sí, lo deseo, porque todo hombre y mujer tiene que tener su pareja. Ya algún día se dará", manifestó en una extensa entrevista.

Aunque la actual pareja de su hijo, Thaísa Leal , celebró su regreso a los gramados deportivos con románticos mensajes en sus redes sociales, para doña Peta lo privado debe respetarse mucho. Al ser consultada sobre cómo lidia con los chismes sobre la vida personal del capitán, refirió:

"Esas son cosas privadas, ¿no? (...) En ningún país del mundo se ve esto que hay acá. No sé por qué tanto critican si tiene mujer, si no tiene mujer… Son hombres, ¿OK? Mientras no tenga un hogar formado… es soltero. Ahora, con la clase de chicas que hay… ¿Por qué se acercan?", apuntó.

Doña Peta se confesó una 'mamá gallina' y señaló que, pese a que sus hijos ya están grandes, siempre está pendiente de su día a día. Además dijo haberse acostumbrado a ser uno de los personajes más queridos del país: "La gente se acerca con cariño, con amor".

SE PREOCUPÓ

Su opinión sobre la sanción que recibió el 'Depredador' debía estar presente de manera obligatoria. En ese sentido, reveló que tuvo mucha preocupación al punto que no se reconocía. "Pero después pensé: ¿Yo por qué me voy a decaer? Si yo declino, ¿a mi hijo quién me lo va a salvar? Nadie".

Agregó que pasó por su mente la posibilidad de que Paolo se perdería el Mundial. "Sí, cómo no iba a pensarlo. Te decían un año, dos años (se refiere al tiempo de sanción). Es su mayor anhelo, dar esa alegría al pueblo peruano, y ver a mi hijo destrozado (...) hemos apelado al TAS, pero mira, siguen fregando, como se dice, porque el 4 (de mayo) ya puede jugar y el 3 será el fallo. Imagínate qué sorpresa irá a traer", puntualizó.