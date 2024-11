Directivo de Cienciano sobre Cueva: "Lo hemos traído como jugador y no como cantante"

Tras incursionar en el mundo de la música, lanzando canciones con Pamela Franco, Christian Cueva ha dejado en duda su continuidad como futbolista.

Guido Gallegos, directivo de Cienciano, aseguró que el futuro del jugador está pendiente de una decisión conjunta entre el presidente del club, Sergio Ludeña, y el entrenador argentino Cristian Díaz.

“Es un caso que no está cerrado todavía. Esperemos que llegue nuestro presidente, y conversando con él vamos a definir el caso de Cueva en el momento oportuno”, declaró Gallegos a la prensa cusqueña.

Asimismo, explicó que el jugador está de vacaciones, situación que se mantendrá hasta el 31 de diciembre. “Mientras tanto, él está ligado al club, pero está gozando de sus vacaciones, así que no hay una vinculación laboral en estos momentos", añadió.

Sin embargo, la nueva faceta de Cueva como cantante no pasó desapercibida. Gallegos aprovechó para lanzar un sutil mensaje sobre esta incursión.

“Parte de sus colegas de la prensa de espectáculos, viven de lo que hace o no Cueva. Me imagino que no habría TikTok o diarios que pongan portadas con Cueva y con Pamela. Es un tema recurrente. A él lo hemos traído como jugador y no como cantante”, concluyó.

