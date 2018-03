Diego Rebagliati: "Si Ricardo Gareca no está en la siguiente Eliminatoria, sí tengo miedo"

Futbolista, dirigente, comentarista deportivo, empresario de jugadores, padre de un futbolista. Hincha. Diego Rebagliati ha jugado en todas esas canchas, experiencia que lo convierte en una voz autorizada para hablar de fútbol. Y ahora, desde este lunes, se pone la camiseta de Perú21 como columnista de la sección Deportes. De la selección en Rusia 2018, sobre Guerrero, Gareca, Manco y Pizarro conversamos en esta entrevista. También recordamos a Daniel Peredo .

Paolo Guerrero ha señalado que es una obligación pasar a la segunda ronda en Rusia.

Me parece bien que piense así. Y parte de lo que ha estado hablado Gareca es que ya tenemos que cambiar el chip, sacarnos de la cabeza la Eliminatoria y plantearnos nuevos retos. Está bueno que los jugadores se generen ese nivel de presión y expectativa. Yo soy más realista y creo que ya clasificar a Rusia ha sido un gran logro. El Mundial va a ser muy duro y hay que disfrutarlo pase lo que pase. No me vuelvo loco si es que la selección no pasa (a la segunda ronda). Sí me gustaría que Perú siga siendo el equipo que fue: sólido, competitivo, capaz de jugar con cualquiera, con estilo.

¿Pero es posible pasar a la segunda ronda?

Si estamos enteros y no tenemos ninguna baja importante, sí.

A Australia tenemos que ganarle sí o sí.

Primero hay que ganarle a Dinamarca, o no perder para estar vivos. Después, tratar de hacer el mejor partido posible con Francia. Ya hemos sido capaces de ganarle a Brasil, de empatar con Argentina, de vencer a Uruguay. ¿Por qué no podemos hacerle un buen partido a Francia? Y luego estaría el gran reto de sellar la clasificación con Australia.

¿Guerrero llegará bien?

Gareca dice que va a llegar de una forma estupenda. Lo más importante es que físicamente esté bien. Y creo que un jugador como Paolo, con cuatro o cinco partidos, recupera lo futbolístico.

¿No existe la mínima posibilidad de que la apelación que presentó le sea adversa e incluso agrave su situación?

No lo creo. La gente de su entorno es muy optimista, está muy bien asesorado. Lo que sí puede pasar es que el fallo se demore e incluso salga después del Mundial. Pero si ocurre eso, igual desde el 5 de mayo él puede jugar.

Benavente vuelve a la selección para los amistosos. ¿Debe ir a Rusia?

Es bien difícil. El tema es a quién sacas. Hay un grupo bastante claro de jugadores que Gareca tiene en mente. Entre Benavente y Da Silva pueden estar peleando un puesto, con Andy Polo a lo mejor. A ver, Guerrero y Ruidíaz están. Farfán y Cueva van. Hurtado y Carrillo están. Flores va. Quizá un jugador más detrás de Flores puede haber y entre Benavente y Da Silva se pueden pelear por ese puesto. Gareca va a llevar dos jugadores por puesto y solo 23. No quiere ir con jugadores que después tenga que sacar.

¿Pizarro?

Es una discusión que no le hace ningún favor a Claudio.

Pero Gareca no ha sido concluyente sobre ello.

Gareca no va a ser concluyente con ningún jugador. Es muy diplomático y no le cierra las puertas a nadie, y mucho menos a Claudio. No lo veo yendo antes que Guerrero, Farfán o Ruidíaz. No hay espacio para él en la selección.

También se habló de Manco.

Tampoco. Entre Benavente y Manco, está claro que el jugador que juega en Bélgica está primero. Entre Manco y Paolo Hurtado, está Hurtado; lo mismo con Carrillo, Cueva y Flores. Hay un grupo de chicos muy sólido que se ha ganado el lugar.

Singular momento: antes teníamos una selección con tres estrellas y jugadores del medio local. Hoy tenemos pocas estrellas, pero muchos nombres en ligas extranjeras.

Ha crecido la ‘clase media’. Hoy tenemos 15 o 16 jugadores jugando en el exterior, algunos como titulares, otros no. Pero son jugadores profesionales, competitivos. No hay un Pizarro en el Bayern, pero contamos con estos chicos.

¿Esa ‘clase media’ representa un cambio en el fútbol peruano? ¿Podemos creer que esta clasificación no ha sido una anécdota?

Para empezar, no sabemos si Gareca va a seguir.

¿Debería?

Sí. ¿Va a querer? No sé. Si Perú hace un buen Mundial, a Gareca se le van a abrir puertas muy grandes. Ojalá se quede porque siento que él está contento, agradecido e identificado con el país. Si se quedara Gareca, te podría decir con certeza que vamos a hacer un equipo muy competitivo en la siguiente Eliminatoria. Si no se queda, sí tengo miedo.

¿Dependemos de Gareca entonces?

El cambio está dado a partir de lo que está trabajando la federación con menores, todo lo que está desarrollando Ahmed. Eso va a traer resultados en el mediano y largo plazo. Pero el equipo de la selección necesita un líder del tamaño de Gareca y eso no será sencillo de encontrar. Sería ideal que se quede Gareca, por lo menos, cuatro años más hasta que todo esto que está trabajando Ahmed sea un poco más sólido.

Nos acercamos al mes de la partida de Daniel Peredo. ¿Cómo se viven estos días?

Tengo un gran vacío en el día a día. Cuando terminó el clásico estuve a punto de marcar su teléfono. Todo lo que ha sucedido alrededor de él ha sido emocionante, hace que la pena por momentos se reemplace con el orgullo.

¿Por qué crees que su partida causó tanta conmoción?

Daniel era un buen ‘pata’. Cuando eres una buena persona y lo sabes transmitir, la gente se identifica. Y después, porque fue la voz de la gran alegría de llegar al Mundial.

Si pudieras decirle algo, ¿qué le dirías?

Que lo extraño y que no tiene la más puta idea de lo que ha pasado después de que se ha ido.

AUTOFICHA

* “El fútbol es, ha sido y será mi vida. Además, me ha dado una complicidad eterna con mis hijos, mi viejo y mis amigos. Por eso siempre seré un agradecido de este juego maravilloso. Pero lo más difícil de todo en este deporte es ser papá de un futbolista. Mi hijo juega en Cristal. Es delantero”.

* “No me gustaría regresar a la dirigencia. Si algo quisiera volver a ser, es futbolista. Tengo una envidia sana por todos los que son futbolistas y fueron más exitosos. He jugado en Cristal, Ciclista Lima y un breve periodo en el Sport Boys antes de irme a Estados Unidos”.

* “Me retiré a los 26 años. Tenía una carrera universitaria y decidí que debía salir. Estudié Administración. Volví a los 28 años para ser gerente en Cristal. Desde que dejé de jugar, me llamaban a comentar en prensa. Trabajé como empresario de jugadores y de ahí Daniel Peredo me invitó a hacer radio y aquí estoy”.