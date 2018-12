Diego Penny sobre su salida de Melgar: 'Reducirán el presupuesto, seguro van a contratar a Messi y CR7'

Diego Penny, quién firmó por la Universidad San Martín de Porres tras no renovar con Melgar, dio a conocer detalles de su salida del cuadro arequipeño.

En conversación con RPP Noticas, el 'Flaco' confesó que, según los directivos de Melgar, no pudo seguir más en el 'Dominó' por un tema de presupuesto.

"La semana pasada hablé con el administrador de Melgar y fue sincero conmigo. Me dijo que no quería contar conmigo porque el presupuesto lo iba a reducir. Ahora veo que van a contratar a Messi y Cristiano Ronaldo, pero ese es otro tema. Hay que valorar la caballerosidad que tuvo de llamar", bromeó Penny.

Por otro lado, Penny se mostró apenado por dejar Melgar, donde ganó dos torneo cortos (Torneo de Verano 2017 y Torneo Clausura 2018).

"Obviamente me voy con pena, tras dos años buenos en Arequipa. Me acostumbré. Me sentí muy bien ahí. pensé que iba a renovar, Dios aparecieron opciones, pero la de San Martín fue la más concreta y la que más me sedujo. Influye en un porcentaje muy alto que sea en Lima.", señaló el guardameta.