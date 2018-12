Diego Penny fue anunciado como nuevo fichaje de Universidad San Martín para temporada 2019

De Arequipa a Lima. Diego Penny dejó Melgar y fue anunciado como nuevo fichaje de la Universidad San Martín para la temporada 2019. A través de redes sociales, la institución 'Santa' le dio la bienvenida al arquero de 34 años.

"El Club Deportivo Universidad de San Martín de Porres oficializa la incorporación de Diego Penny Valdez como refuerzo para la Temporada 2019", informó el club con una imagen del futbolista, con la camiseta puesta.

"Hoy me toca despedirme de una ciudad hermosa que me recibió con mucho cariño y que me regaló dos años muy lindos de mi vida", escribió Diego Penny, en un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram.

El espigado arquero explicó que su salida se dio porque Melgar no lo tenía en sus planes para el próximo año. "Me hubiera encantando quedarme, pero me hicieron saber que no me tenían en sus planes el 2019", agregó en la publicación.

Diego Penny, anteriormente seleccionado peruano, también jugó por Coronel Bolgnesi, Juan Aurich, Sporting Cristal y Burnley (Inglaterra).