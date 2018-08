Diego Mayora a punto de fichar por Universitario de Deportes

Universitario de Deportes cuenta las horas para contratar a sus refuerzos y salvarse del descenso. El futbolista Diego Mayora ya fue contactado por el club crema y se espera que en los próximos días firme contrato.

"Yo quiero jugar en Lima. La gente de la 'U' ya me llamó, estoy esperando que me vuelvan a llamar y que me digan cuando viajo para firmar. Ya está todo muy encaminado. El viernes habrá novedades seguramente", indicó el futbolista a Depor.



Diego Mayora también es consciente de la situación de los merengues en el Torneo Apertura 2018.

"La 'U' es un equipo grande, creo que todo el mundo quiere jugar ahí. Está en un mal momento y sería lindo marcar muchos goles y sacarlos de esta posición incómoda", añadió.

El atacante peruano abandonó en mayo Real Garcilaso tras entrenar en la reserva. Luego, Mayora estuvo un tiempo entrenando en Unión Comercio para no perder continuidad.