Diego Maradona se volvió loco tras clasificación del Al Fujairah [VIDEO] 

Diego Armando Maradona , estratega del Al Fujairah de los Emiratos Árabes Unidos, demostró que sigue viviendo el fútbol de manera intensa.

El popular 'Pelusa' celebró enérgicamente la clasificación de su equipo a los cuartos de final de la Copa Presidente del citado país, tras la anotación de Haitham Ali Matroushi.

Sin embargo, Maradona no solo se robó el show por su curioso festejo en el agónico triunfo (3-2) de sus dirigidos en el desenlace del duelo ante Hatta.

Posteriormente, a su particular estilo, Diego Maradona aclaró que no pretende mudarse del banquillo que ocupa actualmente. “Te quiero Fujairah, te quiero, y aunque les pese a muchos, me quedo en Fujairah”, destacó ante la prensa en tono provocador.