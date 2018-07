Diego Maradona , en completo estado de ebriedad y al volante de su vehículo, arremetió contra la Asociación del Fútbol Argentino y aseguró que está rodeada de "corruptos".

Un reportero de Infama Recargado interceptó a ' Pelusa ' y le preguntó por la situación actual de la albiceleste .

"Encontré a mi familia bárbara y sin ninguna queja. Vos tenés que empezar la casa por cimientos. Hoy, la casa madre del fútbol es un desastre. Yo no hablo del técnico, hablo de dirigentes que sepan lo que hacen. No se puede ir a buscar a Tapia a Ezeiza los corruptos que están al lado de él . No me importan los nombres" (SIC), señaló el astro argentino.

El ídolo del Napoli, quien se encuentra de visita en Buenos Aires, también criticó a Javier Zanetti por "ofrecerse a todo".

"Zanetti se ofrece de todo. Si hay que ser presidente del Inter, él se pone primero. Si hay que se preparador físico, también. Si hay que ser jugador, por ahí él se pone en el banco. No me gusta la actitud de Zanetti", aseveró duramente el ex futbolista.

Sobre su salud, Maradona indicó que ver a su nieto Benjamín lo llenó de emociones encontradas, lo cual terminó afectándolo.

"No tuve absolutamente nada. No tengo nada. Estuve con mi mujer y vi a mi nieto que es lo más grande del mundo. Lo vi a Benja, eso me produjo un shock muy grande", resaltó.

Asimismo, Maradona dejó en claro que no recurrirá a las medidas legales contra sus detractores.

"Voy a dejar que la justicia actúe. No voy a dar nombres. Hay nombres muy importantes en ese audio. No los voy a denunciar, voy a ir a buscarlos a su casa directamente", agregó.