Diego Maradona anunció regreso a Dorados y mandó mensaje previo a debut del equipo

La continuidad de Diego Maradona en Dorados de Sinaloa está asegurada. Un día después de que el argentino sea internado en la clínica por un sangrado estomacal, el 'Pelusa' aseguró su continuidad en el equipo mexicano y le mandó un mensaje para su debut en el torneo de Ascenso.

"Esta noche debuta mi equipo Dorados de Sinaloa, en el Clausura del Ascenso MX. Les deseo lo mejor a mis muchachos, muy pronto voy a estar de regreso. Vamos por la revancha", publicó Diego Maradona en su cuenta de Facebook.

Tras perder la final del Apertura del Ascenso MX en diciembre pasado, a manos de Atlético San Luis, Dorados de Sinaloa chocará en la primera fecha de un nuevo certamen, ante Celaya. Diego Maradona, entrenador del 'Gran Pez' desde septiembre del 2018, se unirá al equipo en los próximos días.

La publicación de Diego Maradona en Facebook. La publicación de Diego Maradona en Facebook. La publicación de Diego Maradona en Facebook.

Diego Maradona participó, este sábado, en el bautizo de su nieto apenas unas horas después de haber sido ingresado en una clínica, donde se sometió a unos exámenes médicos de rutina por un leve sangrado estomacal.

"No pasó nada. Fui a la clínica a hacerme resonancias. El amor no cambia: todos me desearon lo mejor. Voy por la revancha con Dorados", sentenció Diego Maradona tras salir de la clínica.