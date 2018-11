Diego Guastavino: "Me encantaría volver a la 'U' para aportar"

El futbolista uruguayo Diego Guastavino dejó huella en Universitario de Deportes y siempre está a la expectativa de lo que pasa con el club merengue.

"Desde que me fui siempre lo sigo y tengo contacto con algún compañero. Iba siguiendo el momento deportivo y no era el mejor. El club no estaba acostumbrado a verse en esas posiciones y eso generaba mucha tensión. Yo estaba convencido que con la clase de jugadores que había en un corto tiempo se iba a empezar a sumar tres puntos", declaró el jugador al portal En el medio.

" Es un club que me marcó muchísimo. Haber conseguido el título del 2013 fue importante para mi carrera. Era mi primer título. El hincha se acuerda de eso y hasta el día de hoy las palabras de agradecimiento y aliento me ponen muy contento", agregó.

A sus 34 años, Diego Guastavino no descartó volver al equipo crema para 'darle el lugar que se merece'.

"La verdad me siento muy bien y con muchas ganas, pero seguro la gente que toma las decisiones busca jugadores más jóvenes o con otras características. Sería muy difícil. Me encantaría volver. No solo para retirarme, sino para aportar y rendir realmente, y así poner al club en el lugar que se merece", indicó.



Actualmente, el futbolista uruguayo milita en Independiente Santa Fe de Colombia. Hace unos días marcó un gol para su equipo ante el Deportivo Cali y así lograron clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana.

