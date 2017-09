Diego Costa en Madrid: "El Atlético es mi casa"

Todos vuelven. Diego Costa ya se encuentra en Madrid y se mostró emocionado por volver a vestir la camiseta del Atlético. El delantero hispanobrasileño tiene la clara intención de repetir sus exitosas temporadas con el 'Atleti'.

"Estoy muy contento. Ha tardado demasiado, pero ha tenido un final feliz. Ahora a esperar para ver los compañeros y entrenar. Las ganas es algo que no van a faltar por mi parte. Espero dar lo mejor como siempre ha sido y que las cosas salgan bien", señaló a la prensa.

El ex atacante del Chelsea aseguró que el club madrileño es como su casa y resaltó que espera ponerse en forma en los próximos días.

"Después de tres meses parado, entrenando alguna cosa... No estoy tan mal como algunos dicen y aquí tenemos al Profe Ortega, quien me va a poner fino. Me dan miedo sus entrenamientos, no la báscula", manifestó.