Aprovechando el Día de la Madre, el exfutbolista Reimond Manco decidió entrevistar a su mamá, quien sorprendió al comentar los errores que cometió su hijo en su carrera como futbolista.

En el programa de YouTube de su hijo, Ángela Albarracín inició comentando el trato de la prensa cuando Reimond inició su carrera futbolística.

“Cuando llegaron los periodistas a mi casa, dije ‘no a mí no me tienen que entrevistar, yo no quiero saber nada’ hasta que tú me llamaste y me dijiste ‘hay que ser cortés con ellos, no tienen la culpa, es su trabajo’”, explicó la madre.

Agregó que se molestó cuando un periodista le dijo por Reimond “que había nacido una estrella”.

“Yo le dije ‘no, las estrellas están en el cielo, él es un chico normal’, Yo sé que después le van a sacar la m...”, expresó y el futbolista confirmó lo dicho por su madre.

Finalmente, la señora Albarracín hizo una reflexión por los errores que habría cometido su hijo.

“Como yo digo los hijos son constructores de su propio destino, tú lo construyes o lo destruyes y tú destruiste parte de tu vida”, señaló.