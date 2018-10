A pocos días de la lucha más importante de su carrera deportiva, la estrella de la UFC, Derrick Lewis, ha realizado una polémica revelación sobre su rutina de entrenamientos.

El luchador, conocido también como 'La Bestia Negra', enfrentará a el próximo semana en el UFC 230 a Daniel Cormier, considerado el mejor libra por libra, por el título de campeón de peso pesado.

Antes del trascendental combate, Lewis reveló un curioso detalle de su preparación. Según el estadounidense, su entrenamiento para vencer a Cormier se basa solo en "sexo y cardio".

"No he estado haciendo nada más que cardio y sexo. El sexo realmente ha estado ayudando a mis caderas. Sé que Cormier es un gran luchador, así que realmente tengo que poner las caderas sobre él y las he estado trabajando muy bien", señaló el polémico luchador en una entrevista en 'The Rich Eisen Show'.

A pesar que existe una leyenda sobre lo perjudicial que resulta tener relaciones sexuales poco antes de una competición deportiva, Lewis decidió comprobarlo y desmentir esta teoría.

"Alguna vez tuve relaciones sexuales el mismo día de la pelea. Solo para saber si el mito estaba bien, y no estaba bien. Después tuve sueño, pero todavía tenía energía", indicó.