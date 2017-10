Deportivo Municipal y Sporting Cristal prometen protagonizar un intenso duelo este sábado (EN VIVO ONLINE 3:00 p.m. - GOL PERÚ), cuando se midan en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador por la octava fecha del Clausura.

Los ediles (4°) suman once puntos en la tabla, pero tienen una apelación pendiente ante la CJ-FPF por la resolución de la CJ-ADFP, que lo declara perdedor del duelo que no jugó ante Universitario al no poder encontrar escenario para disputar dicho encuentro. Para el choque de hoy, los ediles contarán con Pablo Lavandeira y José Carlos Fernández.

Los rimenses están en el puesto 13 del certamen con cinco puntos y ya sin chances de pelear por el campeonato. Sin embargo, los celestes quieren reencontrarse con la victoria después de tres jornadas (un empate y dos derrotas).

El estratega ‘cervecero’, Pablo Zegarra, contará con su goleador Irven Ávila en ataque, mientras que en el arco habría una novedad con el posible ingreso de Carlos Grados.

Deportivo Municipal vs. Sporting Cristal

EN VIVO ONLINE | HORA: 3:00 p.m.

CANAL: GOL PERÚ

Posibles alineaciones:

Deportivo Municipal: Erick Delgado; Rodrigo Cuba, Aldair Salazar, Adrián Zela, Eduardo Rabanal; Armando Alfageme, Fredy Álvarez, Rafael Guarderas, Pier Larrauri, Pablo Lavandeira; Jose Carlos Fernández.



Sporting Cristal: Carlos Grados; Edinson Chávez, Josepmir Ballón, Renzo Garcés, Luis Abram; Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Carlos Lobatón, Ray Sandoval, Cristian Ortíz; Irven Ávila.