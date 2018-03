Gianluigi Buffon y Davide Astori eran amigos. Ambos aprendieron a jugar en equipo cuando fueron convocados a conformar la selección de Italia para el Mundial Brasil 2014. Mientras que uno era portero, el otro era un excelente defensor.

Sin embargo, el destino los ha separado. Astori fue encontrado muerto por la noche del último sábado en el hotel en donde concentraba la Fiorentina, equipo en el cual era capitán este futbolista fallecido.

Tras la noticia que se difundió a nivel mundial, Buffon no pudo contener la pena que lo embargó al saber que su compañero de importantes partidos con la 'Azurri' ya no existía más.

La tristeza, Buffon, la plasmó en una publicación que escribió en su cuenta de Instagram. La fotografía que acompañó a la carta fue una imagen en donde se observa a Astori y a Buffon luego de un partido entre la Fiorentina y la Juventus.

Este es el sentido mensaje que escribió Buffon:

"Difícilmente expreso públicamente un pensamiento acerca de una persona porque siempre he pensado que la belleza y la singularidad de las relaciones, la estima y el afecto mutuo, no se deben explotar o arrojar a aquellos que no tienen la delicadeza de respetar ciertos vínculos. En tu caso, siento que estoy haciendo una excepción a mi regla porque tienes una joven esposa y familiares que están sufriendo, pero especialmente tienes una pequeña niña, que merece saber que su padre era en todos los aspectos una PERSONA PERFECTA... UNA GRAN PERSONA PERFECTA... fuiste la mejor expresión de un mundo antiguo, en el que valores como el altruismo, la elegancia, la educación y el respeto por los demás, fueron los maestros. Fuiste una de las mejores figuras del deporte con la que me encontré. Que descanses en paz. Tu loco, Gigi".