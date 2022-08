Boca Juniors dejó fuera a Darío Benedetto y Carlos Zambrano por dos partidos debido a la pelea de ambos en el entretiempo de Boca vs. Racing. Sin embargo, la sanción no fue impedimento para que el delantero asista a La Bombonera a alentar al equipo ante Rosario Central.

ESPN subió una fotografía que muestra al ‘Pipa’ y a Exequiel Zeballos, quien fue operado hace unos días y se recupera de su lesión, en el campo del recinto del ‘Xeneize’. Ellos apoyarán a sus compañeros para conseguir la victoria que permita escalar en la Liga Profesional.

Es importante recordar que el ‘Pipa’ y el ‘Léon’ tampoco estarán presentes en el partido ante Defensa y Justicia. Aunque, podrían reaparecer contra Atlético Tucumán, pero la decisión final la tiene el DT Hugo Ibarra.

¡JUNTOS! Pipa Benedetto y el Changuito Zeballos posaron para la cámara de #SportsCenter en La Bombonera. pic.twitter.com/fwW9ZUyHcz — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2022

Zambrano habló sobre la pelea con Benedetto

El defensa de la selección peruana rompió su silencio este miércoles y narró cómo se produjo el cruce con el delantero argentino. “Fue un guantazo, no me lo esperaba. Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve”, confesó al diario Trome.

Aunque regresó al terreno de juego con una marca en la parte izquierda del rostro, el ‘Kaiser’ Zambrano confirmó que “no ha sido nada grave, solo fue una hinchazón”. De hecho, hace unas horas, en sus redes sociales, el zaguero nacional compartió una foto en la que aparece recuperado y sonriente.

De otro lado, el ‘León’ admitió que, luego de la bronca con su compañero, prefirió ignorar todas las repercusiones de los medios de Argentina. “No soy mucho de ver las noticias que se publican acá, prefiero estar tranquilo y no sé qué habrán dicho”. Además, lamentó su castigo: “No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar”.