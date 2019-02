Atlético Mineiro ganó 3-2 a Danubio por la segunda fase de la Libertadores

Danubio cayó ante Atlético Mineiro por segunda fase de la Copa Libertadores en el Estádio Raimundo Sampaio.



Repasa lo mejor del partido:

PREVIA

Danubio y Atlético Mineiro se verán las caras para luchar por el cupo a la tercera fase de la Copa Libertadores, instancia previa al ronda de grupos. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estádio Raimundo Sampaio.

Danubio vs. Atlético Mineiro: horarios del partido



Ecuador - 4:15 p.m.

Perú - 4:15 p.m.

Colombia - 4:15 p.m.

México - 3:15 p.m.

Bolivia - 5:15 p.m.

Chile - 6:15 p.m.

Argentina - 6:15 p.m.

Uruguay - 6:15 p.m.

Paraguay - 6:15 p.m.

España - 10:15 p.m.

En el encuentro de ida, el resultado fue un empate a dos y dejó con la primera chance de seguir en carrera a Atlético Mineiro. A los brasileños les bastará un empate para clasificar a la siguiente etapa. El cuadro uruguayo tiene la necesidad de ganar para no despedirse de la Copa Libertadores. Un empate de tres goles a más también le sirve.

Atlético Mineiro llega más tranquilo tras la igualdad en la ida y con un nivel de juego fuerte que lo ubica tercero en el torneo regional, donde ganó cuatro de seis partidos, mientras su rival 'Charrúa' lleva una pretemporada casi inactivo.

Pero el DT del 'galo', Levir Culpi, descarta un juego sólo defensivo en la revancha, en un intento por evitar que el empate en la ida contamine con exceso de confianza a su elenco, al que le basta un empate sin goles o un 1-1 para obtener su boleto a la tercera fase.



"Una cosa es cierta: no vamos a jugar para defender la ventaja que tenemos. No es el concepto del equipo, de la camiseta del Atlético. Es otro el concepto, de jugar siempre para vencer. Es un ADN, no puedo cambiarlo", dijo Culpi el fin de semana, citado por Globoesporte.

El Danubio volverá disputar un choque internacional sobreponiéndose de nuevo a una pretemporada casi sin juegos disputados, como lo lamentó el propio DT del Danubio, Marcelo Méndez.

"Creo que hicimos un gran partido más allá de que no teníamos ritmo ni competencia. El equipo se brindó al máximo dentro de la idea futbolística que tenemos", dijo Méndez en conferencia de prensa luego del duelo en Montevideo.



Con información de AFP

Danubio vs. Atlético Mineiro: probables alineaciones

Danubio: Victor, Patric, Rever, Igor Rabello, Fabio Santos, Adilson, Elías, Juan Cazares, Luan, Yimmi Chará y Ricardo Oliveira. DT: Levir Culpi.

Atlético Mineiro: Federico Cristóforo, Sergio Felipe, Renzo Ramírez, Ernesto Goñi, Leandro Sosa, Gonzalo Montes, Pablo Siles, Carlos Grossmüller, Denis Olivera, Leandro Onetto y Federico Rodríguez. DT: Marcelo Méndez.