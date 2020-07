Su padre fue la primera persona que la llevó a un estadio de fútbol. Jugaban Universitario de Deportes con Ciclista Lima. Entraron por la tribuna de oriente y el verde intenso del césped llamó poderosamente su atención. El canto de la barra y el viejo tablero de madera sobre la tribuna sur también son parte del recuerdo. Era el Estadio Nacional y ella tenía 7 años.

Pasaron 24 años y pisó aquel césped. Era una transmisión en vivo para el noticiero de la 1 p.m. Aquella noche, Perú se jugaría la clasificación a Rusia 2018 frente a Nueva Zelanda. Desde el set de TV le preguntaron dónde creía que iba a anotar el equipo de Gareca. Apostó por el arco norte. Esa noche Farfán anotó ahí el primer tanto del seleccionado, mientras ella reportaba desde el Parque Kennedy en Miraflores; transmisión que cerró a las 2 de la mañana y continuó a las 7 a.m. “Y no paraba de llorar de emoción”, me dice Daniella Fernández, conductora de Movistar Deportes, que ahora nos presenta, con Michael Succar, el microprograma Héroes, que pone en valor el trabajo de quienes están luchando contra el COVID-19.

Estaban sentados frente al televisor. Su padre hinchaba por Brasil y ella por Italia. Recuerda cuando Roberto Baggio falló un penal. Era el Mundial de Estados Unidos 94, en el que Brasil salió campeón y ella tenía 8 años. “Fue la primera final de un mundial que se definía por penales”, apunta. “Brasil tenía un equipazo”, remata.

-¿Quiénes son tus héroes de la vida?

Mi papá. Recuerdo que, cuando yo era pequeña, él trabajaba muchísimo, a veces sacrificando tiempo conmigo y con mi hermano, para poder salir adelante. Y gracias a Dios nunca nos ha faltado nada. Es una persona que ante la adversidad siempre luchó y eso nos inculcó. Mi mamá también, pero en el caso de mi papá, lo tengo más marcado porque lo veía poco. Además, él me enseñó toda la pasión por el fútbol.

-¿Quiénes son tus héroes en el deporte?

Admiro mucho lo que hizo Sofía Mulánovich en 2004, cuando ella salió campeona mundial. La mujer peruana se sentía empoderada. Ella abrió las puertas del surf y fue un ejemplo de que las mujeres podían competir de igual a igual.

-¿Y quiénes dirías que son los héroes de esta pandemia?

Tenemos muchos héroes sin capa, que son anónimos. Lo son todo el personal médico, desde las personas que se encargan de la limpieza de la ciudad. Está el empresario del oxígeno Luis Barsallo, quien perdió a su hermana por el virus. También están los profesores, sobre todo aquellos que son mayores y han tenido que adaptarse. De igual manera los policías. Tenemos muchos héroes.

-Pero también hay villanos. ¿Quiénes son?

Los que se quieren aprovechar de esta situación, como quienes te venden los medicamentos más caros. Pero a veces los villanos somos los mismos ciudadanos que no nos cuidamos, y al no cuidarnos, no cuidamos al resto.

-Ahora, tú tienes espíritu de heroína, quisiste ser veterinaria, que es una carrera que también demanda vocación de servicio.

(Ríe). Sí, estudié Medicina Veterinaria y Zootecnia. Acabé la carrera, pero nunca saqué mi título porque no me veía en eso. Y cuando salí del colegio, quería ser bióloga marina.

-¿Fue difícil entrar al periodismo deportivo, sobre todo en el fútbol, donde para entonces la presencia femenina aún era mínima?

Sí, pero tengo una personalidad fuerte. No me amilano. Pero sí, cuando entré al periodismo, éramos muy pocas mujeres. Sí era un mundo de hombres; ya no lo es, hay muchas mujeres ejerciendo el periodismo deportivo. Antes de repente el hombre era un poco reacio cuando una mujer llegaba para cubrir un entrenamiento y eran 10 hombres y una mujer. Pero te vas ganando el respeto y lo haces estando preparada. Y hoy me pone contenta que sean muchas mujeres las que están dentro del periodismo deportivo.

-Seguiste una pasantía en equidad de género en EE.UU. ¿Tenía el propósito de impulsar un cambio?

El punto principal fue ver cómo fomentar el fútbol femenino. Acá el fútbol femenino no se considera profesional. Hay que buscar eso, que en un futuro ocurra. Las chicas deben tener las mismas oportunidades. El deporte siempre tiene un impacto positivo.

-¿Hoy qué barreras existen para la mujer en el fútbol?

Se trata de tener mayores oportunidades. Las instituciones las deben tomar en serio. Las chicas ganan 800 soles y hasta menos. Muchas vienen de provincias persiguiendo su sueño.

-¿Todavía existe el mito de que una mujer no puede pegarle a una pelota de fútbol?

Creo que se está rompiendo. En ese sentido, Lima 2019 fue un impacto positivo para el fútbol femenino. En el estadio veías al papá llevando a su hijita. Hay niñas que juegan al fútbol. Al fútbol femenino van familias, hay otra mística. Una niña jugando fútbol puede hasta ganarse becas.

-¿No quisiste ser futbolista?

He jugado fútbol. Pero en mi época juntar a siete chicas para un partido era dificilísimo. Yo jugaba con mis amigas del barrio y no dejaba que me pongan en el arco. Al principio era diez, volante creativa, y terminé de lateral izquierdo (risas). También he jugado básquet, lancé jabalina, vóley.

-Entonces, ahora te falta ser gestora deportiva.

Te cuento que estoy estudiando una maestría de Gestión Deportiva, patrocinios, administración y negocios del fútbol en el instituto Johan Cruyff.

-Ese futuro te espera, Daniella.

(Ríe). Estoy perfecta como estoy. Me he metido a estudiar esa maestría porque desde mi ventana veo que faltan gestores deportivos. Son muy pocas las federaciones e instituciones que se manejan bien en general. Da pena, porque conozco la realidad del deportista y todo el sacrificio que hace. Es que a veces quieres ayudar y no sabes cómo.

AUTOFICHA:

- “Soy Daniella Susana Fernández Vassallo. El apellido materno es de origen italiano, pero son chiclayanos. Yo nací en Lima. Tengo 34 años. Acabé el colegio y estudié Veterinaria y Zootecnia. Nunca la ejercí y luego estudié Periodismo Deportivo”.

- “Empecé haciendo prácticas en la antigua CPN Radio, que era de noticias y deportes. Mi programa fue el último en vivo. Literalmente apagué la luz. Pasé al grupo Epensa. Y en el año 2012 llegué a CMD, que hoy es Movistar Deportes, donde he tenido buenas oportunidades”.

- “Soy conductora del noticiero Zona mixta. También estoy como panelista del programa de vóley Zona de ataque. Y soy reportera, porque el periodismo está en la calle. En unas semanas vuelve el fútbol local, que no es solo un partido, es una industria. Pero debe volver con todas las medidas de seguridad”.

