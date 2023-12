Hubo un 3 de octubre que no lo vivió. Partió de Alaska, atravesó el Pacífico y, cuando cruzó la línea internacional del tiempo, cerca de Australia, se pidió actualizar los relojes a todos los que iban a bordo del crucero. Pasó del 2 al 4 de octubre, viajó en el tiempo. Las personas que cumplían años un 3 de octubre no pudieron celebrarlo.

Ocho años de su vida los ha pasado en altamar, en 15 cruceros. Así ha dado la vuelta al mundo sobre estas ciudades flotantes que nunca duermen. Formada en teatro, su trabajo era en el área de entretenimiento de los cruceros, en el equipo de animación.

Pero ahora pisa tierra y se afirma en ella con Mood Studio Perú, centro de electro-estimulación muscular donde usa el sistema EMS (Electric Muscle Stimulation) y propone ejercicios sin sufrimiento. También se dedica al fisicoculturismo, su destino es llegar al Olympia, el mundial de esta disciplina.

¿Por qué dejó los cruceros? Un 13 de marzo de 2020 estaba en un barco que acababa de zarpar de Florida, su destino era Bahamas. En el camino, las noticias llegaron a altamar: el COVID-19 invadía el mundo. Anclaron y los pasajeros se bajaron del Carnival Liberty. Ella se quedó en el barco, en algún punto del mar, hasta mayo de ese año, que volvió al Perú. Daniela Vainstein extraña los cruceros, pero hoy no están en su horizonte personal.

¿Cómo es hacer ejercicios sin sufrimiento?

Es un sistema de entrenamiento muy particular. Usas un traje que tiene electrodos, los que van pegados a tu cuerpo. Los electrodos activan tu musculatura de una manera muy eficiente y por eso los entrenamientos son cortos, de 20 minutos, con ejercicios sencillos, a diferencia de un entrenamiento tradicional. Lo que lograrías en dos horas en un gimnasio regular aquí lo logras en 20 minutos, dos veces por semana.

Me dices que es para mayores de 18. Pero tengo la impresión de que en mayores de 40 es muy útil.

Es una gran opción para personas mayores por el tipo de tecnología. Es un entrenamiento que evita la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, que es un tema muy importante en personas mayores. Son personas a las que se les dificulta mucho hacer un entrenamiento tradicional. Este entrenamiento es perfecto para ese tipo de personas porque no necesitas levantar peso; el traje hará la estimulación muscular por ti. Es súper importante que las personas mayores cuiden su musculatura, porque ahora los seres humanos vivimos mucho más que antes, y uno de los problemas que enfrentan los mayores es la pérdida de masa muscular. Es muy común que una persona mayor se caiga y se rompa un hueso.

Daniela Vainstein, entrenadora y empresaria. (Foto: Javier Zapata).

¿A partir de qué edad debemos pensar en fortalecer la musculatura?

A partir de los 30 años. Estudios de 2019 en adelante están demostrando que, a partir de los 30, si no tienes un estímulo muscular y un plan nutricional que te permitan mantener tu musculatura, vas a perder entre 0.5% a 1% de masa muscular por año, que es un montón. Entre los 30 y los 60, si no has trabajado en mantener tu musculatura o has descuidado mucho tu nutrición, puedes perder un porcentaje de grasa muy considerable, sobre todo las mujeres.

El proceso empieza cuando la persona se pone una malla pegada al cuerpo…

Sí, unas mallas pegaditas, luego tengo que asegurarme de que esas mallas estén completamente empapadas de agua, porque el agua será la conexión con los electrodos. De ahí te pones el traje y te conectamos al programa. Es un sistema completamente inalámbrico. Con este sistema yo puedo trabajar grupos musculares específicos. Por ejemplo, puedo decidir trabajar solo piernas o solo tren superior, y puedo manejar individualmente cada grupo muscular, con intensidades diferentes. Yo utilizo la electroestimulación como un complemento para mi entrenamiento tradicional. No dejo de entrenar de manera tradicional con pesas, pero la electroestimulación me da un estímulo distinto.

Daniela Vainstein, entrenadora y empresaria. (Foto: Javier Zapata).

Se sabe que es importante el ejercicio y preocuparnos por nuestro cuerpo. Pero muchas veces lo olvidamos.

Me hacen mucho esta pregunta: ¿cómo encuentras la motivación para hacer ejercicio? Y no sé en qué momento se asoció el hacer ejercicio a la motivación. Si te basas en la motivación para hacer las cosas, al final nunca haces nada, y hay muchas cosas que hacemos porque tenemos que hacerlas, y las hacemos sin motivación. Pienso que el ejercicio y la actividad física deberían ser algo que uno hace porque es elemental para la vida. Uno come, duerme y descansa, y uno hace ejercicio. Es básico para el ser humano moverse. Y la importancia salta cuando nos enfermamos.

¿Y por qué ahora haces fisicoculturismo?

Me gusta ver y sentir que tengo el control de mi cuerpo. Me motiva tener un objetivo y llegar a él. Me gusta ver cómo puedo cambiar mi cuerpo y cómo decido hacerlo. Muchas personas han perdido el control de sus cuerpos. Y yo creo que parte del amor y respeto que se tiene uno mismo viene de la conciencia de la salud que merecemos tener.

¿Siempre has hecho ejercicio?

Toda mi vida. He hecho ciclismo, natación, karate, boxeo, ciclismo de montaña, running; pero lo que me ha enamorado es el gimnasio, el entrenamiento con peso y, en los últimos tiempos, la electroestimulación me ha abierto las puertas a un tipo de entrenamiento distinto. Todos los días pienso en el privilegio que es tener un cuerpo que funciona. Hacer ejercicio es una forma de celebrar la vida.

AUTOFICHA:

-“Soy Daniela Mariam Vainstein Lindley, tengo 36 años, nací en Lima. Acabé el colegio y entré a la Universidad Católica para estudiar Teatro, y de ahí entré al equipo de entretenimiento de los cruceros. No paré hasta la pandemia, que me agarró en un crucero, rumbo a Bahamas”.

-“En Lima me certifiqué con la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness, por medio de la federación nacional; saqué dos certificaciones: una de entrenamiento de gimnasios y otra en una especialidad en hipertrofia, en musculación; y me puse a entrenar”.

-“Mood Studio Perú está en Instagram. También pueden contactarnos en el WhatsApp 960210752. Quiero aportar de manera positiva a la salud. Hay mucho estrés, corrupción y muchas trabas, pero entre todos nos podemos ayudar. Quiero ayudar de manera positiva y la salud no es un tema menor”.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO:

El smartphone de gama alta que busca conquistar al fotógrafo que llevas dentro





















.