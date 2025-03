Daniela Butrón: "Con Barcos y Guerrero, Alianza arriba tiene jerarquía”

Para Daniela el fútbol es familia.

El año que nació fue el debut de su padre en primera división. Esa temporada Leao Butrón vistió la camiseta de Cristal y 25 años después, colgó los guantes de arquero con los colores de Alianza Lima. En ese tránsito consiguió siete títulos nacionales, pero uno de sus mayores triunfos fue ser testigo (¿y artífice?) de cómo su hija se convirtió en hincha aliancista y en una comunicadora vinculada al fútbol.

Daniela Butrón es parte de Malas Muchachas, programa deportivo solo de mujeres que se transmite por el canal de YouTube A Presión. Y hace unos días estuvo en una de las tribunas de la Bombonera de Buenos Aires para ver el triunfo histórico de Alianza Lima sobre Boca Juniors por la Copa Libertadores.

Antes de cada partido de Alianza, Daniela le habla a su abuela materna que está en el cielo. Ella es su primera nieta. Le pide que ayude al equipo en cada encuentro. No es una cábala, es una tradición.

¿Saliste de Lima con la confianza de lograr la clasificación en la Bombonera?

Te soy 100% sincera: suelo conversar con mi papá de los partidos de Alianza y damos nuestros puntos de vista, lo que sentimos y siempre supe que Alianza iba a pasar la fase. Al primer partido fui con toda la mentalidad de que íbamos a sacar un buen resultado, no solo por el momento que estaba pasando Boca, que en realidad me da mucha pena porque para mí es el equipo más grande de Argentina, sino también porque Alianza estaba en la capacidad de sacar un buen resultado. Ya cuando tocó ir a la Bombonera la presión es otra, es más difícil, Boca es muy fuerte allá, pero justo sucedió que los de Apuesta Total me llamaron y me dijeron si quería ir a cubrir el partido como imagen de la marca; yo no lo tenía planeado, me lo habrán dicho cinco días antes del viaje y yo dije “de todas maneras”. Sabía que sería una experiencia espectacular. Y viajé en el chárter de Alianza y creo que me contagié de la gente: vi seguridad por parte de los hinchas, pude conversar con los jugadores y después de eso me sentí tranquila. Siempre supe que Alianza iba a sacar un buen resultado. Es más, viajé con mi hermana y le conté algo que había soñado; es muy loco, pero soñé que nos íbamos a penales y que Alianza iba a pasar. ¡Y se lo dije! Es más, lo iba a poner en X… Realmente pasó eso. Cuando juega Alianza me da ansiedad, he tenido que meterme alguna pastillita para los nervios, me pongo superansiosa. Pero para este partido estaba supertranquila.

¿Qué conversaste con tu papá que te dio tranquilidad?

Los dos estábamos muy seguros de que Alianza iba a pasar.

¿Por qué?

Vimos al equipo bien. Y también tiene que ver que Boca no está en su mejor momento y pensé que la famosa presión en la Bombonera al final la tendría Boca.

¿La presencia de Gorosito ha sido gravitante?

Yo creo que sí. Siempre es importante la cabeza del grupo. Por lo que he podido conversar con los jugadores, Gorosito les da la confianza y ellos se sienten respaldados y sienten esta conexión que es tan importante para que un equipo funcione.

Esa conexión es la columna vertebral. Le pasó a Gareca en la selección.

De Boca se decía que los jugadores no se sentían muy respaldados o conectados con Gago (DT de Boca).

Eran dos caras opuestas de una misma moneda: Gago dudoso, parecía nervioso…

Con la cabeza abajo…

Y Gorosito tranquilo, con él no era.

Totalmente.

¿En el autogol aliancista no pensaste que se venía la goleada de Boca?

No pensé eso, pero casi se me cae el mundo. Era un autogol y podías irte para abajo. Pero Alianza hizo lo suyo y le salió el plan. Creo que Boca se conformó con el segundo gol y Alianza lo supo aprovechar.

¿Cuando Barcos empata, qué pensaste?

Ahí dije “es nuestro el partido”. No había forma de que nos ganen y pensé lo mismo después del segundo gol de ellos.

¿Por qué Barcos es inagotable?

Al inicio, cuando todos idolatraban a Barcos, yo decía que no era para tanto. Pero me ha callado la boca totalmente. Es inexplicable. Creo que Barcos ya es un ídolo de Alianza, por lo que está logrando estadísticamente y porque cuando las cosas no están tan bien, es uno de los únicos que tiene una actitud diferente, que le pone otra cara al equipo. De hecho, después del partido fui al hotel y me quedé conversando un rato con él.

¿Qué te dijo?

No conversamos mucho de fútbol, porque en realidad fui por otro tema nada futbolístico. Como persona es A1, me ayudó con un tema personal. Espero que tengamos Barcos para rato. Cuando ves a Barcos en el once, sabes que algún gol habrá.

¿Hablaste de un tema personal que nos puedas contar?

No, no, era un tema donde me iba a ayudar. Yo estaba con mi hermana y necesitábamos una ayuda. Y en verdad, Barcos como persona es superbueno, está atento. Pero nada grave, solo fuimos por un tema puntual. Y tuve la posibilidad de felicitarlo.

Imagen

¿Y qué se puede esperar de Paolo Guerrero?

Es alguien que siempre traerá muchas expectativas. Es histórico. Es un jugador que aporta muchísimo. Creo que con Barcos y Guerrero, Alianza arriba está bien. Al comienzo no se entendía que estén los dos, pero ahora uno lo entiende mejor. Son dos jugadores mayores, pero te dan diferentes cosas, te dan jerarquía.

Se viene Deportes Iquique de Chile y en teoría es inferior a Boca. ¿Qué tan lejos puede llegar este equipo con Gorosito, Barcos y Guerrero?

Yo creo que Alianza debería ganar el partido de la próxima semana. Se puede pensar que será un partido más accesible, pero creo que será igual de complicado. Alianza tiene la capacidad de pasar de fase en la Libertadores, tiene equipo para hacerlo.

Soñemos un poco: ¿Este equipo puede aspirar a una final en la Libertadores?

Una final son palabras bien fuertes. Alianza tiene que ir paso a paso. Pero hay que cambiar el chip de lo que pueden lograr los equipos peruanos en torneos internacionales.

A propósito de ‘chips’ mentales, ¿la presencia de la mujer en el fútbol ya es algo normalizado?

Cada vez está siendo más aceptado. Sin embargo, todavía hay gente a la que no le gusta mucho.

¿No pensaste en ser futbolista?

Nunca jugué fútbol, pero me encanta verlo. Mi papá me llevó desde niña al estadio, a los entrenamientos y ahí me enamoré del fútbol y me volví hincha de Alianza.

Autoficha:

-“Soy Daniela Butrón Morán. Tengo 28 años. Nací en Lima. Acabé el colegio y me fui de viaje con una amiga, me tomé mi año sabático para pensar bien lo que quería hacer. Al regreso estudié Comunicaciones en la UPC , que lo continué en España”.

-“Volví al Perú en pandemia y arranqué con A Presión. Mi plan era venir un tiempo, pero justo apareció la propuesta y sin darme cuenta pasó el tiempo y seguía en el Perú. Ahora estoy en Malas Muchachas y veo marketing con otras marcas”.

-“Mi papá (Leao Butrón) ha sido superdisciplinado. Su rutina era entrenar, dormir y comer bien. Cero salidas, cero alcohol. Eso me ayudó muchísimo, lo veo como un ejemplo. Eso sí, tenemos el mismo carácter y cuando se molesta, chocamos”.

