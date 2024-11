Daniel 'Soncora' Marcos: "Voy a salir 'achorao', motivado, frío"

Daniel 'Soncora' Marcos se enfrentará a un gran reto para cerrar este año: tendrá un duelo en la jaula este 14 de diciembre en el UFC Fight Night. En frente tendrá al mexicano Adrian Yañez, una lucha que podría llevar el peruano a hacer historia en la UFC al meterse en el Top 15 del ranking mundial.

El artista marcial conversó con Perú21 sobre sus expectativas a poco del gran duelo ante su par mexicano. 'Soncora' ha demostrado un dominio sobresaliente en la categoría de Peso Gallo, manteniendo un récord perfecto que lo coloca como una de las promesas más destacadas en el mundo en este deporte de contacto.

Perú21 conversó con el atleta nacional, quien se encuentra en Estados Unidos entrenando para el gran duelo.

¿Cómo ves a tu rival?

Es un pelador duro, tiene ocho peleas y como todos, son fuertes. Tiene una buena derecha, no me preocupa mucho porque hemos hecho una buena estrategia con mi equipo aquí y sabemos de lo que somos capaces y lo que haremos en ese momento.

¿Cómo te sientes a semanas del duelo?

Estoy tranquilo, me siento emocionado por demostrar lo nuevo que haré en la jaula este 14 de diciembre, falta poco, me siento bien, fuerte, estable y sobre todo mental y espiritualmente muy fuerte.

¿Hay presión de cara a la pelea ante Yañez?

Los nervios en ese momento, al salir a la pelea, siempre hay, es normal. Siempre existe ese sentimiento, pero tienes que pensar frío, saber en qué momento tener una emoción para que no te juegue en contra. En la UFC lo puedes ver, hay gente sangrando y siguen con la misma cara. Si muestras un sentimiento, por ahí te van a atacar.

También hay una preparación mental

En este deporte equivale a todo, físico, mental, espiritual. Cuando lo tienes claro, seguirás adelante. Cuando tienes una mente fuerte, nada te puede romper, trabajamos en eso también aparte de lo físico con el gran equipo con el que trabajo.

Imagen Foto: Martín Pauca

¿Cómo va la estrategia?

Sabemos que le gusta intercambiar con la mano derecha, he visto muchas peleas de él, seguimos trabajando. Estas son las semanas más fuertes y duras del entrenamiento, la intensidad de ahora la voy a poner en la pelea y voy a hacer que salga en el segundo round y se quede sin fuerzas. Me preparo muy fuerte para todo lo que va a venir.

La pelea te tiene motivado

Me gusta demostrarme a mi mismo que puedo avanzar y al mundo que voy a ser el campeón mundial. Mi mente está fuerte, mi corazón late a mil y muy enfocado, pisando tierra pero sabiendo a donde voy.

Saldrás con todo

Voy a salir 'achorao', motivado, frío y en el segundo round lo voy a sacar, es mi expectativa, noquearlo en el segundo round. Estoy preparado para todo, sigo pensando en el cinturón, quiero ser campeón.

¿Qué les dirías a tus seguidores?

Gracias por el apoyo, las vibras y la confianza que me brindan. Los mensajes que me envían los leo y decirles que amo lo que hago y estoy dejando toda mi energía en lo que soñé, decirles que la disciplina es lo que marca la diferencia, no es un día sí y un día no, es siempre sí. Con disciplina y dedicación, siempre para adelante, como buen peruano, 'achorado' para adelante.

Eres hincha crema ¿Cómo viviste el 'bi' de Universitario?

Espectacular, me di un tiempo para ver el último partido y vivir ese momento. Sabíamos que teníamos que hacerlo, siempre para la 'U' es difícil en la altura, pero es el equipo que amo, estoy muy feliz por el bicampeonato, por lo que pasa con Universitario, espero que sigamos así. El equipo y toda la hinchada que los alienta, es el empuje que le dan al equipo y me siento feliz. Me invitaron para ir a los 100 años, pero estaba en el entrenamiento, me hubiera gustado ir, ya habrá momento para festejarlo. Mi sueño es pelear la UFC en el Monumental, siempre sueño en grande y sé que lo puedo lograr.

‘Soncora’ buscará continuar su ascenso hacia los primeros puestos del ranking, con la vista puesta en los primeros 15, un objetivo que está más cerca que nunca tras su desempeño en la UFC.

El evento UFC Fight Night en Tampa será una plataforma clave para que Daniel ‘Soncora’ Marcos continúe su camino hacia el reconocimiento internacional. La UFC se ha convertido en un escaparate global de talento, y esta pelea promete ser un punto de inflexión en la carrera de Daniel.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: