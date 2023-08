Daniel Marcos, más conocido como ‘Soncora’, obtuvo hace poco más de dos semanas, la extensión de su invicto, ahora en 15 luchas ganadas, luego de vencer al experimentado Davey Grant, en la categoría peso gallo de la UFC Londres 2023. Ahora, ya en Perú, viene recuperándose de una complicada lucha al lado de su familia con un objetivo muy claro: ser campeón mundial.

El deportista nacional no solo tiene en mente su meta principal, sino que también viene trabajando duro, codo a codo con su equipo, para llegar a lo más alto de la lucha. Y es que con trabajo, disciplina y el talento de ‘Soncora’, el cielo es el límite.

Fan del luchador José Aldo, quien es su inspiración al momento de subirse al octágono, el también hincha de Universitario sabe que el camino no será fácil, pero está dispuesto a pasar por el proceso con la disciplina que lo caracteriza.

¿Cómo te recibieron en Perú tras la victoria?

-Estar aquí en Perú me hace sentir bien, estar en casa, con la familia, tranquilo, comer rico, es diferente a estar en el campamento. Mi familia siempre me recibe de la mejor manera, con globos y todo me hacen siempre una bienvenida, sobre todo con una buena comida en casa. Lo pasé muy bien en familia, gracias a Dios.

¿Fue una pelea dura?

-Trabajamos para estas oportunidades que se nos presentan en la UFC. Era una pelea muy dura contra un rival que estaba en el Top 20 [Davey Grant]. Trabajamos mucho en el tema de cardio y fuerza, muy fuerte y enfocados en esta pelea y se vio reflejado. Mi oponente era de nivel y salí a hacer mi pelea, a buscar los espacios y gracias a Dios se logró la victoria.

Daniel Soncora Marcos venció a David Grant en UFC Londres y sigue invicto | Foto: UFC

¿Tenías estudiado a Grant?

-Sí claro. Cuando llegas a este nivel de competencia, en las grandes ligas, hay que estudiarlo al rival, cómo pelea, cómo se mueve. Lo estudié mucho, pero al momento de la pelea se movía distinto. Atacaba con golpes abiertos, fue distinta la pelea a como lo previmos nosotros, a como lo preví yo y mi equipo.

Llegó el invicto justo para Fiestas Patrias

-Eso sí, el invicto y la pelea en realidad son representando al Perú, sigue por el trabajo duro que estamos dando, pero la intención es ganar la pelea y dejar el nombre del Perú en alto, que la bandera se sienta en todo el mundo, que se sepa que nuestro país tiene potencial para la MMA.

¿Cuáles son los siguientes retos?

-De momento estoy de descanso después de la pelea, porque el cuerpo lo necesita, pero ya pronto comienzo a entrenar. El objetivo es pelear lo más pronto posible. No tengo nada roto, solo algunos golpes y por ello quiero pelear en diciembre de este año, si se puede, sería fabuloso para cerrar de la mejor manera y luego enfocarme en mi siguiente pelea, en enero o marzo.

Daniel Marcos ‘Sóncora’ derrotó a David Grant en la pelea por Peso Gallo.

¿Cómo te preparas?

-Me preparo en el Club de la Florida, estoy en Miami con entrenamientos de cardio, con elementos de Muay thai, MMA, lucha. Entonces me manejo en tres gimnasios diferentes con el entrenador Juan Carlos Santana y también con Charles Rosa, que siempre me han enfocado a donde quiero llegar.

¿Tienes algún luchador que sea tu inspiración?

-Cuando empecé las peleas de la MMA siempre me gustó como peleaba José Aldo, que era muy agresivo, de buenas defensas y siempre salía a demoler a sus oponentes y siempre me gustó su forma de luchar. Es un atleta que admiro mucho.

¿Cómo financias tu carrera deportiva?

-Cuando llegué a los Estados Unidos me financiaba solo, mi mánager me ayudó. Ahora que regresé a Perú algunas empresas privadas me están apoyando, del Estado muy poco la verdad, es distinto, pero no es un impedimento para nada, yo quiero llegar a ser campeón mundial de la UFC. Es mi proceso, uno que tengo que pasar, y estoy tranquilo gracias a Dios. Sé que algún día, no muy lejano, tendré sponsors diferentes que me ayudarán a seguir adelante con este proceso.

¿Cuál es tu sueño?

-Hace poco cumplí uno, que era caminar por el ras de cancha del Monumental, soy hincha de Universitario. Lo otro, que siempre he soñado, es ser campeón mundial. Tengo muchos objetivos y metas, pero lo que está en mi mente es que quiero ser campeón mundial, nadie me lo va a quitar, tengo potencial, la disciplina y el equipo. Sé que con trabajo duro y con fuerza, voy a lograrlo.

