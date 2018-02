Alexis Martín-Tamayo, más conocido como Mister Chip, utilizó sus redes sociales para compartir una emotiva imagen tras el repentino fallecimiento de Daniel Peredo.

El reconocido periodista deportivo español dedicó un sentido mensaje tras la muerte de su colega peruano.

"El cielo podía esperar. Quiero dedicarle esta historia, con todo el cariño del mundo, a Daniel Peredo, la voz de la selección peruana, que falleció el 19 de febrero de 2018 a los 48 años, cuando sólo faltaban 4 meses para ver cumplido su sueño: narrar un partido de la Bicolor en la Copa del Mundo", manifestó Mister Chip.

El destacado estadístico deportivo no tuvo reparos en mostrar su aprecio por la carrera de Peredo.

"No tuve ocasión de conocerle personalmente, pero me consta que me tenía gran aprecio y que a menudo usaba mis datos en sus retransmisiones, respetando siempre la fuente. Si él tuvo que esperar 36 años para volver a ver a Perú en un Mundial, bien podría el cielo haber esperado un poco más antes de llevárselo. Que descanse en paz", concluyó en su publicación.