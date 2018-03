Siempre juntos. Milagros Llamosa supera de a pocos el fallecimiento de su esposo y padre de sus dos hijas, Daniel Peredo . Acepta que el cariño de la gente la ha ayudado a resistir tanto dolor, y para retribuir tanto afecto se hará presente el homenaje que le dedicarán en el estadio Nacional.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) se encargará de desvelar una placa con el nombre de Daniel Peredo en la cabina donde siempre narraba los partidos de la selección peruana .

En una entrevista para RPP, la viuda de Peredo señaló además que el IPD ha organizado una misa por el mes de fallecimiento del narrador deportivo para este próximo lunes 19 de marzo en una iglesia cerca al coloso José Díaz y luego se dirigirán al recinto deportivo para el homenaje.



"Para nosotros, como familia, han sido semanas muy duras. Yo no me he enfocado este tiempo en la pérdida, me he enfocado en cómo mantener vivo el legado de Daniel, como mantener su nombre; y ese orgullo que atenúa la pena de mis hijas y la mía va ganando espacio. El reconocimiento, el cariño de la gente, ha sido hermoso", contó Llamosa.



También destacó el lado paterno del periodista, quien lo daba todo por sus hijas. "Daniel decía en una entrevista: quiero darle todo a mis hijas, pero no se refería solo a lo material sino a un país, bueno, distinto. Y el fútbol y el deporte es un vehículo para eso. El fútbol nos ha unido, un país tan polarizado, el último año y él es parte de ese proceso y seguirá de alguna forma".