El fallecimiento de Daniel Peredo ha conmocionado al país. A los 48 años el periodista deportivo dejó de existir a causa de un paro cardíaco y aunque se ha ido, su mejor recuerdo siempre serán sus impecables narraciones.

Y quizás su momento más recordado siempre será esa transmisión del partido entre Perú y Argentina, donde la bicolor anotó el gol en el último minuto gracias a los pies de Johan Fano y a una corrida previa de Juan Vargas.

Justamente el delantero se comunicó con RPP tras conocer la lamentable pérdida de Daniel Peredo y recordó aquella narración que, afirmó, "cambió su vida".

"Me siento muy dolido por esta noticia que enluta a todo el Perú y no solamente a los periodistas, si no, a todos lo que estamos metido en el deporte. Es un momento bastante duro", señaló Fano desde Colombia.

"Me entristece porque la narración del gol que yo hice siempre nos hicimos bromas. Ha sido la narración más emblemática de mi carrera", resaltó el ex jugador, quien mencionó que todo este momento es doloroso para él.

"Lo mejor es recordarlo como una persona alegre, carismática, chistosa, que en el momento menos pensado te sacaba una chispa. Le molestaba y le decía 'dame el diezmo de tus ganancias' (por la narración del gol contra Argentina) y él se reía. Creo que hay que recordarlo así, como lo que Daniel representó para todos sus compañeros en el periodismo", agregó conmovido.