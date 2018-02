La muerte del periodista deportivo Daniel Peredo ha enlutado a todo un país y a una generación que creció, lloró y gritó al ritmo de sus narraciones en los diversos partidos de la selección peruana y el torneo local.

Este lunes, tras conocerse la fatídica noticia, su colega Gonzalo Núñez no escatimó en los elogios que le rindió al fallecido comentarista.

" Peredo era el referente máximo del periodismo peruano deportivo. Creo yo que era el mejor de todos", manifestó en su programa en Radio Exitosa.

Recordó que en el tiempo que lo conoció descubrió a una persona ocurrente, siempre de buen humor.

"Tengo recuerdos de un tipo gracioso, muy gracioso. Al toque te hacía reír. Se le ocurrían unas cosas. Nunca estaba de mal humor, nunca nos hemos peleado ni hemos discutido", indicó sobre Daniel Peredo.

ANÉCDOTAS



Núñez recordó la época en la que ambos periodistas trabajaban en Radio Capital y sobre su partida a RPP.

"Nosotros competíamos y el día que deja Radio Capital me dice: ‘Loco estoy dejando Capital te la dejo servida'. Te han llevado a la casa mayor, le dije", narró.

Admitió que para él ha sido difícil asimilar la noticia. "Me cuesta enfrentar este momento, por lo personal (...) Siempre dispuesto a contestar y la verdad que a mí me da una pena tremenda y así es la vida. Morimos indefectiblemente, de eso no se salva nadie", comentó durante su programa.