Carlos Zambrano lamentó el reciente y sorpresivo fallecimiento de Daniel Peredo . El zaguero nacional utilizó sus redes sociales para compartir un sentido mensaje por el fallecimiento del periodista deportivo.

A través de Twitter, el 'León' alabó el profesionalismo de Peredo, quien asegura siempre fue frontal con él.

"Me aconsejaste, me criticaste, pero siempre frontal. Me cuesta creer esta noticia que apena a todos los que estamos metidos en este mundo. El fútbol sin tus narraciones no será lo mismo. Descansa en paz", manifestó el defensor central.

El mensaje del ' Káiser' se suma al de muchos periodistas, jugadores y clubes de fútbol.