El nombre de Daniel Chávez no está tan bien asociado a Universitario de Deportes. El ‘Bombarderito’, de 32 años actualmente, llegó a la U en 2017 y su rendimiento en la cancha hizo que su contratación se cuestionará todo el tiempo por los hinchas. Además, tras firmar por el cuadro crema, el delantero se sinceró y no escatimó en admitir que era hincha del rival de siempre: Alianza Lima.

Años después, en conversación con el diario Líbero, el ariete nacional rompió su silencio.

Chávez, quien había jugado en Bélgica y llegaba como el goleador de la Universidad César Vallejo, no pudo mostrar sus mejores credenciales con la 'U’ y su simpatía por Alianza Lima marcó una distancia con la hinchada crema.

En la temporada 2018, con una sanción que le impidió contrata jugadores, Universitario afrontó el torneo con un equipo joven y con poco cartel que estuvo destinado a pelear por no descender. Chávez, quién era uno de los llamados a ser importantes en el año, terminó relegado por una lesión.

“Alianza y Universitario estaban en una disputa por mis servicios (a mitad del 2017) y al final las negociaciones más rápidas se dieron con la 'U'. Estuve lesionado de la rodilla durante un buen tiempo, me costó mucho, pero me quedo con el compañerismo y el grupo que se formó. Las críticas de los hinchas se respetan, yo me siento contento por haber jugado en un equipo grande como Universitario”, aseveró.

Por otro lado, Chávez señaló que no guarda ningún tipo de rencor con Universitario e incluso manifestó que le gustaría tener otra oportunidad.

No obstante lo que más resaltó fue que Chávez, tras vestir de crema, no escatimó en resaltar que la 'U' es el “más grande” del país.

“El apoyo del hincha fue fundamental (en 2018) porque en todo momento estuvo alentando al equipo, la gente gritaba desde los hoteles de concentración, los banderazos. Universitario es un equipo grande que siempre va a pelear arriba, es el más grande del Perú, no hay duda alguna”, manifestó.

VIDEO RECOMENDADO: Universitario de Deportes: plantel y dirigentes fuman pipa de la paz

Universitario de Deportes: plantel y dirigentes fuman pipa de la paz

TE PUEDE INTERESAR: