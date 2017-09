Dani Alves responde a Forlán: "Cierra el orto y deja de hacer polémica"

El brasileño Dani Alves, lateral derecho del París Saint-Germain (PSG), respondió al ex futbolista uruguayo Diego Forlán, quien había reprobado a Alves por perjudicar a su compatriota Edinson Cavani, y le pidió que cierre "el orto (culo)" y deje la polémica.



El lateral brasileño y exjugador del Barcelona se refirió a la controversia del encuentro del pasado domingo entre el PSG y el Lyon. En ese partido, el brasileño Neymar y Cavani discutieron para decidir quién lanzaba un penal y Alves arrebató el balón al delantero uruguayo para dárselo a Neymar.



"No sé qué partido vieron ustedes, pero, para vuestra información, no quité el balón a ningún compañero, al revés ¡a mí me lo quitaron!", dijo el defensor brasileño, en respuesta a las declaraciones de Forlán a la cadena de radio española Cope. "Y también para vuestros datos, el último gol de falta del PSG lo hice yo.... así que cierren el orto y dejar de hacer polémica con mi nombre" (sic), concluyó Alves, citó EFE



Neymar y Cavani vivieron el pasado domingo momentos de tensión en el vestuario por saber quién lanza los penales, confirmó hoy el entrenador del PSG, el español Unai Emery. Sin embargo, el técnico aseguró que este hecho no rompe "la buena armonía del grupo" y negó que haya un "clan brasileño" en el vestuario que arropa a Neymar y perjudica a otros jugadores.