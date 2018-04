Dani Alves , actual lateral derecho del París Saint-Germain , reconoció públicamente que Barcelona es su debilidad y retornaría a la institución catalana si recibe un llamado de la directiva del club azulgrana.

En una reciente entrevista concedida a Globo TV, el destacado defensor brasileño no ocultó sus sentimientos. "El Barça es mi casa. Es imposible decir que no volvería. Si me llamara el Barça volvería mañana mismo", señaló el otrora integrante del equipo 'culé'.

Incluso, Dani Alves detalló que obviaría su amarga partida de Cataluña. "Si digo que no salí herido mentiría", agregó el futbolista en el diálogo.

"Salí herido, porque creo que luché mucho para construir una gran historia en el Barça y di un resultado inesperado hasta para el propio club. Me marché con 23 títulos en 8 años. Acabé dándoles gran resultado y ellos acabaron sin respetar mi historia", argumentó Alves.