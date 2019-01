Retrasan casi dos horas salida de la quinta etapa del rally Dakar 2019 por neblina 

La salida, este viernes, de la quinta etapa del Dakar 2019 ha sido retrasada casi dos horas por las previsiones de una espesa niebla que impedirán el sobrevuelo de los helicópteros que supervisan el desarrollo de la competición.



En esta etapa donde los vehículos saldrán en línea y no uno por uno como es habitual, las primeras motos saldrán a partir de las 8:00 a.m. (hora peruana) en lugar de las 6:15 a.m. como estaba previsto inicialmente.



Los coches debían comenzar a las 7:56 a.m. el primer tramo cronometrado de la etapa, pero ahora lo harán desde las 9:50 a.m., lo que en principio hará que terminen la jornada tarde, quizás ya entrada la noche.



Las motos y quads partirán en esta etapa desde Moquegua y los coches y los camiones harán lo propio desde Tacna, en la frontera de Perú con Chile.



Todas las categorías tienen previsto terminar en Arequipa, donde el sábado tendrán una jornada de descanso antes de correr la segunda parte del rally Dakar rumbo a Lima, donde estará la meta.



Motos y quads tienen un recorrido de 776 kilómetros, de ellos 345 cronometrados, mientras que para coches y camiones la distancia total será de 714 kilómetros, con 517 cronometrados.



Los competidores afrontarán la etapa sin haber podido hacer el mantenimiento a sus vehículos con la ayuda de mecánicos, ya que vendrán de la etapa 'maratón', donde está prohibido que intervengan las asistencias.

Con información de EFE