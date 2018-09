'Cuto' Guadalupe: "Yo le puse 'Bolt' a Luis Advíncula" [VIDEO]

Luis Advíncula , lateral derecho del Rayo Vallecano, es hoy uno de los jugadores más destacados de la selección peruana. Sin embargo, pocos recuerda que el carrilero debutó como profesional en Juan Aurich.

Luis 'Cuto' Guadalupe, en conversación con 'Teledeportes', recordó los inicios de Advíncula en el 'Ciclón del Norte' y aseguró que fue él quien le puso el apodo de 'Bolt'.

"Yo le puse Bolt. En el 2009. Le vi la cara y aparte era veloz. Agarré y le dije: 'De ahora en adelante te llamarás Bolt'. Me miró así (hace un gesto), solo se le veían los ojitos blancos", señaló entre risas.

Según Guadalupe, el gran carisma de Luis Advíncula salió a la luz gracias a su guía como líder el conjunto chiclayano.

"Yo le decía: 'Acá tu tienes que vender tu humo, Bolt'. Él me decía: 'Pero, Guagua ¿cómo?'. Le dije que no se esforzara mucho y que esperara el momento exacto. Después salió lo del bloqueo. Lo llamé y le dije 'Aprendiste mucho'", indicó el ex capitán del Aurich.

"Ya no le puedo decir nada. Le digo: 'Suave, regula'. Pero él ya está poseído", resaltó risueño Guadalupe.