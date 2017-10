Cubillas: "He conversado con Gareca y Oviedo y he decidido quedarme y saborear la victoria desde Perú" El ex jugador y mundialista con la selección peruana aseguró que su decisión se basa por un tema de cábala.

(USI) "En ningún momento he dejado de creer en mi selección desde el día que empezó las eliminatorias", aseguró. (USI) USI