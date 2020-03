En tiempos de cuarentena , el encierro se puede transformar en algo rutinario y estresante. En esta oportunidad, quisimos saber cómo están llevando esta medida del gobierno , hoy extendida hasta el domingo 12 de abril , algunos de nuestros medallistas de los Panamericanos Lima 2019 .

Perú21 se contactó con Kevin Martínez (oro en frontón), Vania Torres (plata en SUP Surf) y Thalía Mallqui (bronce en lucha), para conocer un poco sus situaciones. A los tres deportistas se les realizó las mismas pregunas.

1. Cómo estás llevando esta cuarentena? ¿Crees que se ha hecho bien en implementarla?

2. ¿Cómo está afectando a tu entrenamiento diario?

3. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado hacer o soportar en estos días? ¿Qué haces para distraerte?





KEVIN MARTÍNEZ

1. Creo que se ha hecho bien en dictar esta cuarentena. Es lo que se tiene que hacer para evitar la cadena de contagio. En otros países no se hizo a tiempo, pero nosotros sí. Hay infectados, pero mucho menos que en otros países. Ahora queda en nosotros seguir con los protocolos de salud y seguridad, lavarse bien las manos, no saludar a las personas con contacto.

2. Afecta el entrenamiento diario, sí. Pero igual, trato de darme tiempos para entrenar, pero no es lo mismo. Yo estoy acostumbrado a un entrenamiento diario de alto rendimiento con Lucho Carrillo y acá me tengo que adaptar con lo que puedo. Trato de hacer trabajos de fuerza, hacer muchas repeticiones, aunque no es lo mismo. De todas formas, al mal tiempo, buena cara.

3. Soy una persona hiperactiva, amo mis lunes, mis semanas. Mis domingos me aburro porque tengo mucho tiempo libre. Entonces, la cuarentena me complica en eso, es como enjaular a un león, pero he tratado de adaptarme. Estoy avanzado en desarrollar y capacitarme en esas habilidades que antes me costaban, esto leyendo esos libros en los que antes no tenía tiempo. También estoy viendo negocios online y sobre todo, compartiendo con la familia.

Uno debe aprovechar los momentos, no victimizarse, hay que desarrollarse, para que cuando termine la cuarentena, salgamos mejores en distintos temas. En mi caso, antes no me desarrollaba tanto en temas tecnológicos y ahora voy a ser casi un experto porque aprendo a diario sobre eso y cada vez lo voy haciendo mejor. Siempre hay algo positivo dentro de una coyuntura negativa.

Kevin Martínez le dio al Perú la décima medalla de oro en Lima 2019

VANIA TORRES

1. Creo que el gobierno ha hecho muy bien implementarla, sobre todo antes que muchos otros países. La cuarentena la estoy llevando bien, entrenando casi todos los días en casa. No es lo más fácil del mundo pero hay maneras de entretenerse.

2. De lo más complicado, sin duda es que ya no puedo ir a surfear. He visto varios vídeos de gente que fue al mar y se los llevaron a la comisaría. Parece que será un mes en cuarentena en total así que veremos cómo será cuando termine todo esto para volver a entrenar.

3. Trato de distraerme jugando Play Station, veo películas y series en Netflix, juegos de mesa, cocino, limpio, etc. Lo más difícil ha sido no poder ver a mis amigos y a mi familia. También no poder estar en el mar y seguir dándole al entrenamiento en casa sin mucha motivación.

Vania Torres tras obtener un logro más para el Perú. (Movistar Deportes)

THALÍA MALLQUI

1. Bueno yo ahora me encuentro aislada en un hotel pues llegue el 24 de marzo de Canadá en uno de los vuelos humanitarios. Salimos a competir a un campeonato panamericano y preolímpico que se realizó en ese país y justo el día que salíamos de Canadá, decretaron el estado de emergencia y estuve ocho días más en Canadá esperando poder volver al Perú. De las diez personas que estuvimos en Canadá solo hemos regresado cinco. Las otras cinco aún están allá y parece que aún no hay vuelo para que puedan regresar.

Hoy escuché que iría un vuelo a Canadá por el tema de la turista que estaba durmiendo en los parques, pero aún no les confirman nada a los que continúan allá. Creo que las medidas tomadas hasta ahora han ayudado mucho a poder controlar la propagación del virus pero deberían dejar regresar a los peruanos que están fuera.

2. Con respecto al entrenamiento, definitivamente no se puede hacer mucho. Pero en el aislamiento que he tenido desde Canadá, hasta el que tengo acá en Lima, he tratado de hacer algunos ejercicios que me ayuden a mantener mi estado, pues no hay mucho que se pueda hacer.

3. Lo más difícil fue enterarme de que no podía regresar al país, ya que al inicio no sabíamos cómo íbamos a mantenernos en Canadá. Eso fue bastante preocupante, pero gracias a Dios, eso se solucionó rápido con ayuda de la Embajada. Ahora me preocupa mucho que mi esposo se encuentre aún en Canadá y no sé cuando podrá regresar. Con respecto a mi hijo puedo estar un poco más tranquila pues está al cuidado de mi mamá y mis tías, y terminado los 15 días de aislamiento sé que podré estar con él. De todas formas me da mucha tristeza que mi esposo aún no pueda regresar y el gobierno no ayude de traerlos de vuelta.

Y para pasar el rato hago una rutina de ejercicios, me pongo a leer libros online, veo películas y a esperar que pasen los días.

Thalía Mallqui derrotó 3-1 ecuatoriana Jacqueline Mollocana por el bronce. (Foto: GEC)