¿Cuándo dejará Jorge Fossati ser técnico de la selección peruana?

La novela de la salida de Jorge Fossati de la dirección técnica de la selección peruana parece no tener fin, de momento. Y es que aún no hay un comunicado oficial de la Federación Peruana de Fútbol y las conversaciones con el representante legal del uruguayo no llegan a un acuerdo.

El pasado miércoles, salió a la luz que la FPF, en reunión de directorio, había decidido romper el vínculo con Fossati por lo que el siguiente paso era buscar la manera de que el uruguayo deje de ser técnico de la selección peruana y eso solo se debía hacer rompiendo el contrato que lo une hasta octubre del 2025.

Ante ello, el representante de Fossati, pidió el viernes pasado a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que actúe "de forma profesional" y le informe de manera oficial si es cierto que desea terminar el vínculo con el actual seleccionador de la Blanquirroja.

"Esperamos que la FPF actúe como debe actuar, de forma profesional, y llegar a un acuerdo rápidamente, con una comunicación oficial, que hoy no la tenemos", dio Bentancur a Ovación.

El representante llegó a la capital peruana después de que los medios locales informaran que el directorio de la FPF había decidido terminar con el vínculo, algo que aún no ha sido confirmado por fuentes oficiales de la federación.

Bentancur señaló, sin embargo, que Fossati le ha informado que el presidente de la FPF, Agustín Lozano, "sí tuvo un par de mensajes, disculpándose que no se había comunicado con él".

"No creo que termine la historia de Fossati con Perú en este episodio", dijo antes de agregar que existe una cláusula especial ante una posible rescisión del contrato.

Esa cláusula, indicó, se colocó para evitar los problemas legales que se presentaron cuando fue despedido el anterior seleccionador de Perú, el nacional Juan Reynoso, quien fue reemplazado en enero pasado por Fossati.

"Pusimos la cláusula para no tener que pasar lo que pasó con el entrenador anterior, porque el que viene va a mirar lo mismo, y eso perjudica para escoger al próximo entrenador. Es increíble, con la afición que tiene Perú, cómo se manejan las autoridades. Hay que intentar finiquitar y terminar con esta novela", concluyó.

Perú ocupa actualmente la última posición en la tabla de las eliminatorias para el Mundial del 2026, en la que solo ha sumado 7 puntos en doce partidos.

