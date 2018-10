Este miércoles se juega la segunda semifinal de la Copa MX con el choque entre Cruz Azul vs. León en el estadio Azteca. Un duro encuentro para el equipo esmeralda, pero que no le da temor a sus jugadores. Al menos no al peruano Pedro Aquino que ironizó al señalar que le tiene más miedo a su mamá.

"Yo no le tengo miedo a jugar con Cruz Azul. Es como si jugara contra Lobos, Morelia o cualquier equipo", dijo el volante peruano que será titular en la semifinal ante la 'Máquina'. Luego agregó: "Ningún equipo me genera ningún tipo de miedo, más miedo le tendría a mi mamá".

El volante de la selección peruana habló de lo importante que es para él jugar en el estadio Azteca sin importar el estado de la cancha que ha sido duramente criticado en las últimas semanas desde que le sembraron pasto híbrido.

"Todos de niños hemos jugado en canchas malas, en tierra, así que jugar en una cancha como el Azteca no debería ser ningún problema. En todo caso, problemas tendríamos los dos porque el campo es el mismo para todos", indicó.

León, con Pedro Aquino, espera vencer a la Máquina y meterse a la final de la Copa MX y tentar el primer título de la temporada. Recordemos que Cruz Azul viene de una derrota ante Gallos Blancos de Querétaro que no pone en peligro su pase al octogonal final, pero sí fue un duro golpe en el cuadro cementero.