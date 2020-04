Por: Pamela Ríos

"Del país más diverso, el campeonato más duro”. los partidos del fútbol peruano se han postergado, pero la frase que acompañaba cada transmisión no ha perdido vigencia. En plena pandemia por el COVID-19, la incertidumbre sobre el reinicio de los torneos amenaza con arrasar clubes y dejar sin trabajo este año a más de 600 jugadores profesionales de primera división y del ascenso.

El 12 de marzo, el presidente Martín Vizcarra anunció la suspensión de todos los eventos masivos mientras dure el estado de emergencia. La Liga 1 (primera división) paró antes de jugarse la fecha 7; y la Liga 2 (ascenso), antes incluso de iniciar la temporada. El ministro de Defensa, Walter Martos, dijo que el Gobierno solo vislumbra autorizar un torneo si se juega sin público. Aún no existe fecha.

Atlético Grau (Piura), Carlos Stein (Lambayeque), Deportivo Llacuabamba (La Libertad) y Alianza Universidad (Huánuco) son los cuatros clubes de la liga 1 que no tienen contrato por los derechos de transmisión de sus partidos. Su presupuesto depende de los sponsors y de la venta de boletos, un ingreso que bien pueden dar por perdido este año.

En Carlos Stein, la plantilla cobró el sueldo de marzo porque el vicepresidente pagó “con dinero de su bolsillo”, dice el directivo Carlos Enríquez Rodríguez, quien no puede asegurar que esta misma fórmula puede volver a repetirse.

“Nosotros tenemos la obligación de pagar un sueldo a cambio de que el jugador brinde un servicio. Esto último no se está dando”, explica Diego Ríos, gerente deportivo de Grau a Perú21. “Si el torneo no vuelve este año, no creo que tengamos que pagar el 100% de los sueldos. Si los clubes millonarios del mundo, en el primer mes del coronavirus, ya redujeron sueldos, imagínate nosotros”.

UNA REALIDAD DISTINTA

No es fácil para ningún club la paralización, pero hay quienes la resisten mejor. Alianza lima y Universitario de Deportes son los más taquilleros del Perú. En promedio, ambos han dejado de recibir cada uno un millón de soles por los dos partidos de local que no han disputado desde que se suspendió la Liga 1. Sin embargo, aún cuentan con sus sponsors.

“El año pasado nos fue bien en taquilla y pudimos ahorrar. Además, está el dinero de nuestros patrocinadores, los derechos por TV y lo recaudado por la Copa Libertadores. Por ahora, tenemos la economía controlada”, dijo Gustavo Zevallos, gerente deportivo blanquiazul.

En universitario, la falta de taquilla es un golpe duro para un club que tiene una deuda de casi US$88 millones con sus acreedores, pero igual confían en soportar la tormenta. “Este año teníamos proyectados 20 mil personas por partido. Claro que nos afecta la pandemia, pero debemos pensar en maneras de exponer más la marca de nuestros sponsors en redes sociales”, comenta el directivo Jean Ferrari.

NI UN PAGO ATRÁS

Clubes como San Martín (Lima) y Carlos A. Mannucci (Trujillo) han acordado con sus jugadores fraccionar los sueldos y pagar lo pendiente cuando el torneo vuelva a disputarse. Lo que no acepta la Agremiación de Futbolistas Profesionales es la propuesta de reducir salarios, fórmula que han aplicados algunos clubes de Europa.

“Un aplazamiento es distinto a un recorte. El 30% de los jugadores peruanos gana entre 900 y 2,000 soles, y muchos son cabeza de familia. No tiene los ahorros de Lionel Messi, por ejemplo”, comentó el asesor legal de la SAFAP, Jhonny Baldovino.

El presidente de la agremiación, Roberto Silva, no cree que se deban tomar decisiones inmediatas y califica de “incomprensible” que en marzo algunos dirigentes sugirieran que tenían dinero para pagar los sueldos: “¡El torneo recién está empezando! Hay que proteger la estabilidad laboral de los jugadores, como los de cualquier trabajador”.

Cada día aparecen propuestas nuevas y algunas decisiones ya han sido tomadas. Algunos clubes plantean reemplazar la Liga 1 por torneos regionales y hasta jugar en campeonato en una sola ciudad. La Asociación de Clubes ha pedido a la Federación de Fútbol Peruano que no les cobre el 10% por derechos de transmisión, mientras que la dirigencia de la Liga 2 (segunda) no ha descartado suspender el torneo este año, lo que dejaría sin trabajo a más de 200 jugadores. Justamente, los que menos dinero ganan. Fuera de la cancha, el fútbol no es cosa de juego.

