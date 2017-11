Croacia se encaminó rumbo a Rusia 2018 este jueves, tras imponerse 4-1 a Grecia en el primer duelo del repechaje entre ambas selecciones.

El triunfo croata en el Stadion Maksimir fue sentenciado por Luka Modric (13'), Nikola Kalinic (19'), Ivan Perisic (33') y Kramaric (49'), mientras que el griego Papastathopoulos (30') descontó la diferencia.

De esta manera, Croacia se adelanta a Grecia en la serie que definirá el progreso de uno de los dos representantes europeos al próximo Mundial.

"Fue un gran partido... pero no es más que el primer tiempo, no hay que parar, no se ha conseguido nada. Tenemos grandes jugadores que no necesitan mucho... un poco de apoyo y confianza", reconoció en conferencia de prensa el técnico croata, Zlatko Dalic.