Cristiano Ronaldo recuerda el gesto de Alex Ferguson que nunca olvidará [VIDEO]

La admiración de Cristiano Ronaldo por Alex Ferguson , quien lo dirigió en Manchester United entre los años 2003 y 2009, incluye una emotiva anécdota que el astro lusitano no pretende olvidar.

En una entrevista concedida por el actual referente del Real Madrid en el 2015, CR7 reveló el episodio que lo une de manera íntima al histórico ex estratega de los 'Diablos Rojos', que permanece en cuidados intensivos tras ser operado de emergencia por una hemorragia cerebral.

"Mi papá estaba enfermo en Londres, en un hospital en coma. Tuve una conversación con él (Ferguson) y le dije: 'Jefe, no me siento bien, tenemos momentos importantes con el equipo pero quiero ver a mi papá. Me dijo: 'Cristiano, si quieres irte un día, dos o una semana anda, te vamos a extrañar porque eres importante, pero tu papá está en primer lugar", detalló Cristiano en el registro que aparece en YouTube .

"Cuando dijo eso yo pensé: 'este hombre es increíble'. Era el padre del fútbol para mí", acotó el atacante portugués sobre Alex Ferguson.

Como se recuerda, el delicado estadio de salud del legendario técnico del Manchester United mantiene en suspenso a Ronaldo y otros personajes destacados del balompié mundial. "Mis pensamientos y oraciones están con usted, mi querido amigo. ¡sé fuerte, jefe!", escribió recientemente el popular 'Bicho' a través de las redes sociales, en respaldo a 'Fergie'.

"Me sorprendía porque él seguía con hambre de triunfo, motivado a ganar más trofeos, ir a los entrenamientos y que el equipo juegue bien todas las semanas", enfatizó Cristiano Ronaldo en el diálogo consignado.