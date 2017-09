Cristiano Ronaldo: "Me gustaría volver a Inglaterra"

¿Todos vuelven? Cristiano Ronaldo parece no estar del todo feliz en el Real Madrid y así lo demostró al asegurar que extraña la Premier League.

'CR7' reveló su deseo de volver a jugar en la liga inglesa, donde destacó con la camiseta del Manchester United.

Sus declaraciones se dieron durante su testimonio ante la justicia española por el caso de presunta defraudación que se le sigue.

"Nunca he tenido problemas en Inglaterra. Por eso me gustaría volver allí. [...] Todo lo he dejado en manos del agente que trabaja para mí. Nunca he ocultado nada. He hecho las cosas bien", sostuvo Ronaldo frente a la jueza de turno.

Por otro lado, el crack portugués aseguró que está libre de haber cometido cualquier crimen.

"Siempre voy a hacer lo que la ley me diga. Si pago, tengo que estar con la conciencia tranquila. ¿Qué haría si usted estuviese en mi posición? Yo pago mis impuestos", manifestó.