Cristiano Ronaldo sobre su salida del Real Madrid: "No me consideraban como antes"

Cristiano Ronaldo , en conversación con France Football, reveló los motivos que lo llevaron a alejarse del Real Madrid, su ex club, que ahora pasa por una crisis futbolística.

El astro luso señaló que Florentino Pérez, presidente del cuadro merengue, solamente lo veía como "una relación de negocios" y eso lo hizo "reflexionar" sobre su salida.

"Florentino Pérez nunca me miró excepto como una relación de negocios. Lo que me decía nunca lo hizo desde el corazón. Sentía que en el interior del club, sobre todo por parte del presidente, no me consideraban como al principio. El presidente me miraba como si ya no fuera indispensable", señaló.

Asimismo, 'CR7' aseguró que siempre recordará a la afición del Real Madrid y los momentos increíbles que vivió en el equipo.

"He logrado muchas cosas buenas en Madrid y he pasado momentos increíbles, que siempre recordaré, con compañeros muy valiosos. Recordaré también a la afición. Pero creo que después de nueve años allí, había llegado el momento de cambiar de club y mudarme ", aseveró la ahora estrella de la Juventus.