Lo echaron. Un jugador del Real Madrid habría delatado a Cristiano Ronaldo . El portugués, aparentemente, confesó un detalle muy íntimo de su vida sentimental.

Al recorrer las redes sociales del delantero, es fácil notar su entusiasmo por sus dos hijos. Ronaldo publica constantemente momentos de su vida con ellos, pero no pasa lo mismo con sus parejas.

Lo único que se ha visto de él relacionado al ámbito sentimental ha sido gracias a los paparazzis que lo asedian cada vez que se encuentra en las calles. Aunque, esta vez, parecería que el 'lucitano' se habría animado a abrirse con sus compañeros de club.

Según el portal del medio inglés The Sun, Cristiano habría confesado que sigue queriendo a su ex pareja Irina. No le importó revelar este detalle a pesar de que la modelo tiene una actual relación con el actor de Hollywood Bradley Cooper. Y eso no es todo, Ronaldo ya tiene una familia con la española Georgina Rodríguez. ¿Se habrá arrepentido?