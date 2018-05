Cristiano Ronaldo: "Lo importante es ganar y entrar en la historia"

Cristiano Ronaldo , delantero del Real Madrid , fue contundente a la hora de analizar la posibilidad de ganar el sábado ante el Liverpool su quinta Champions League (sería la cuarta con los merengues y tercera de forma consecutiva) y dijo que sería la "hostia" conseguir otra vez la 'orejona'.

"Sería un momento histórico. Estamos emocionados a nivel de equipo. Veo lo que está pasando esta semana. No tenemos consciencia de qué podemos hacer, conseguir tres seguidas. Mejor no tenerla. Así nos enfocamos en el partido. Personalmente, confío, me siento bien, siento que mis compañeros están bien. Si gano la quinta, sería la hostia", afirmó, según consigna la agencia EFE.

El atacante portugués, de celebrar el sábado una nueva Champions con el Madrid este sábado, estaría a un título de igualar a Francisco Gento, el hombre más laureado en el certamen europeo.

"Me encanta esta competición, me motiva. Quiero estar bien el sábado, jugar bien y si es posible marcar goles. Lo importante es ganar y entrar en la historia", aseveró.

'CR7' recalcó que el equipo de Zinedine Zidane tiene que respetar "mucho" al Liverpool y subrayó que aunque la gente diga que el Real Madrid lo va a tener fácil, eso no es así.

"No lo creo. El Liverpool me recuerda al Real Madrid de hace tres años, con los tres de arriba, que han marcado muchos goles. Hay que respetarles. Pero creo que el Real Madrid es mejor, hay que confiar", sostuvo.



