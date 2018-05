Cristiano Ronaldo explicó el significado de su clásica celebración de gol

Cristiano Ronaldo es un goleador neto. Con el Real Madrid y Portugal ha marcado una gran cantidad de tantos y en muchos de ellos sus celebraciones han variado.

Sin embargo, hay un festejo que mantiene durante tres años: el clásico “Siiiuuu”, pero, según recientes declaraciones del atacante merengue, la palabra está mal pronunciada por ciertos fanáticos.

¿Cuál es el error? En diálogo con el programa español ‘El Chiringuito’, ‘CR7’ señaló que no hay ninguna “u” en su celebración.

"Es sí. La gente todavía no sabe cómo se dice. Es sí. Es sí como diciendo lo ha hecho... no es 'siu', es sí. Pero la celebración está dando suerte", manifestó.

El ‘luso’ recordó que el festejo lo hizo por primera vez en un partido frente al Chelsea en Estados Unidos y aseguró que hoy en día también tiene otra cábala: su cabello.

"La gente me está diciendo que por qué no me corto ese pelo. Y la verdad es que yo sé que mi pelo es un desastre, pero este es mi pelo natural y está dando suerte", aseveró.