No les gustó nada. La expulsión de Cristiano Ronaldo en el Juventus vs. Valencia por la primera fecha de la Champions League (2018-2019) no perjudicó al equipo, pero sí enfureció a los directivos.

Según el diario español Marca, varios dirigentes del equipo italiano, entre ellos el mítico exjugador Pavel Nedved, esperaron al árbitro en los pasillos rumbo a los camerinos para increparle la decisión.

A los 29 minutos, Felix Brych, juez principal del cotejo, le sacó una roja directa a Cristiano por una supuesta agresión a Jeison Murillo. El portugués no lo podía creer y salió con lágrimas del campo.

El citado medio cuenta que un testigo del evento señaló que los dirigentes de la 'Vieja Señora' " elevaron la voz expresándole que se había equivocado en la decisión de mostrar cartulina roja al delantero portugués".

