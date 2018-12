Las últimas palabras de Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi , su eterno adversario, han causado revuelo en el mundo del fútbol. El portugués deslizó que su ausencia en LaLiga responde a un deseo de superación que él tiene y que, a otros, les faltaría.

Ronaldo habló para los medios italiano La Gazzetta dello Sport y Corriere dello Sports. Rescató su presente goleador en la Juventus luego de abandonar el Real Madrid y mencionó cómo es su relación con la 'Pulga'.

"No (echar de menos a Messi)... He jugado en Inglaterra, España, Italia, Portugal, he ganado con mi selección... mientras él todavía está en España. Tal vez él me necesite más. Para mí, la vida es un desafío, me gusta y me gusta hacer felices a las personas. Me gustaría que viniera a Italia algún día. Como yo, acepta el reto. Pero si él es feliz allí, lo respeto. Es un jugador fantástico, un buen tipo. Esta es mi nueva vida y estoy feliz", apunto Cristiano.



Desde que 'CR7' dejó España, los hinchas merengues y culés han demostrado su nostalgia por los clásicos protagonizados por el 'lucitano' y por Messi. Ahora Cristiano Ronaldo tiene un gran momento en la 'Vieja Señora', siendo el goleador del Calcio.

