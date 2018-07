Cristiano Ronaldo está cada vez más lejos del Real Madrid . Las horas de ' CR7 ' en la casa blanca estarían contadas. De acuerdo al medio español, Chiringuito TV , el astro luso tiene todo listo para jugar en la Serie A , donde defendería los colores de uno de los equipos italianos más tradicionales.

Según información del programa deportivo, Ronaldo tendría todo acordado para jugar por la Juventus , heptacampeón del Calcio, que desembolsaría 100 millones de euros al Madrid para hacerse de sus servicios

Se trascendió que el ' Comandante ' ganaría 30 millones de euros por temporada y su contrato con la 'Vieja Señora' sería hasta el 2022.

Asimismo, el periodista Josep Pedrerol dio a conocer que el Real Madrid ya habría aceptado la oferta de la 'Juve'. No obstante, el diario AS reveló que el entorno de Ronaldo ha confirmado que existe la oferta, pero que todavía no se ha tomado una decisión.