Se acabó, se terminó. Era la crónica de una separación anunciada. Cristiano Ronaldo deja el Real Madrid para alinearse en las filas de la Juventus de Italia luego de su fichaje de 105 millones de euros a sus 33 años .

Luego de nueve años, el heredero del '7' del mítico Raúl González Blanco deja la mica, que clamará por un nuevo dueño, un nuevo capitán. Pero la salida del lusitano a tierras itálicas también trajo consigo una carta del canterano del Sporting de Lisboa. Un adiós para sus hinchas, compañeros de equipo y dirigentes.

"Han sido 9 años absolutamente maravillosos. Han sido 9 años únicos. Ha sido para mí un tiempo emocionante, repleto de consideración aunque también duro porque el Real Madrid es de una altísima exigencia, pero sé muy bien que no podré olvidar jamás que aquí he disfrutado del Fútbol de una manera única" , se puede leer en un extracto del escrito.

El maximo artillero de la historia del club merengue se aleja de manera definitiva con un registro de 451 anotaciones y tres Champions League en su haber. Una máquina del éxito.

"El Real Madrid ha conquistado mi corazón, y el de mi familia, y por eso más que nunca quiero decir gracias: gracias al club, al Presidente, a los directivos, a mis compañeros, a todos los técnicos, médicos, físicos y trabajadores increíbles que hacen que todo funcione y que están pendientes de cada detalle incansablemente" , añade en otro párrafo.

Ronaldo agradeció en sobremanera a los seguidores que domingo a domingo, jornada tras jornada, asistieron al Santiago Bernabéu para deleitarse con su buen juego y de vez en cuando ser público en primera fila de sus nuevas celebraciones.

Cristiano Ronaldo consiguió 49 títulos como jugador del Real Madrid. (Getty) Cristiano Ronaldo consiguió 49 títulos como jugador del Real Madrid. (Getty) Cristiano Ronaldo consiguió 49 títulos como jugador del Real Madrid. (Getty)

IMPOSIBLE NO LLORAR, LA CARTA

"Estos años en el Real Madrid, y en esta ciudad de Madrid, han sido posiblemente los más felices de mi vida.



Solo tengo sentimientos de enorme agradecimiento para este club, para esta afición y para esta ciudad. Solo puedo dar las gracias a todos ellos por el cariño y afecto que he recibido.



Sin embargo, creo que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en mi vida y por eso he pedido al club que acepte traspasarme. Lo siento así y pido a todos, y muy especialmente a nuestros seguidores, que por favor me comprendan.



Han sido 9 años absolutamente maravillosos. Han sido 9 años únicos. Ha sido para mí un tiempo emocionante, repleto de consideración aunque también duro porque el Real Madrid es de una altísima exigencia, pero sé muy bien que no podré olvidar jamás que aquí he disfrutado del Fútbol de una manera única.



He tenido en el campo y en el vestuario a unos compañeros fabulosos, he sentido el calor de una afición increíble y juntos hemos conquistado 3 Champions seguidas y 4 Champions en 5 años. Y junto a ellos además, a nivel individual, tengo la satisfacción de haber ganado 4 Balones de Oro y 3 Botas de Oro. Todo durante mi etapa en este club inmenso y extraordinario.



El Real Madrid ha conquistado mi corazón, y el de mi familia, y por eso más que nunca quiero decir gracias: gracias al club, al Presidente, a los directivos, a mis compañeros, a todos los técnicos, médicos, fisios y trabajadores increíbles que hacen que todo funcione y que están pendientes de cada detalle incansablemente.



Gracias infinitas una vez más a nuestros seguidores y gracias también al Fútbol español. Durante estos 9 años apasionantes he tenido enfrente a grandísimos jugadores. Mi respeto y mi reconocimiento para todos ellos.



He reflexionado mucho y sé que ha llegado el momento de un nuevo ciclo. Me voy pero esta camiseta, este escudo y el Santiago Bernabéu los seguiré sintiendo siempre como algo mío esté donde esté.



Gracias a todos y, por supuesto, como dije aquella primera vez en nuestro estadio hace 9 años: ¡Hala Madrid!"