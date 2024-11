¡El adiós de un grande! Cristiano Ronaldo anuncia la fecha de su retiro profesional

Todo tiene su final, nada dura para siempre. Ni siquiera el cyborg de Cristiano Ronaldo, quien -por primera vez- acaba de anunciar la fecha de su retiro del fútbol profesional.

A los 39 años y a tres meses de cumplir 40, el 'Comandante' ya sabe que el momento de parar está a la vuelta de la esquina, a pesar de que eso signifique no llegar a los mil goles.

Hasta el momento en el que se escribió esta nota, el popular 'CR7' lleva anotados 910 tantos; sin embargo, "si no llego, igual el futbolista con más goles en la historia soy yo".

En ese contexto, Cristiano Ronaldo le puso fecha al final de su carrera: "Sólo quiero disfrutar, seguir jugando fútbol. Planificar el retiro si tiene que ocurrir, en uno o dos años, no lo sé".

"Pronto cumpliré 40 años (5 de febrero). Quiero disfrutar de verdad. Mientras me sienta motivado, seguiré adelante. El día que ya no me sienta así, me retiraré", agregó 'CR7'.

Máximos goleadores de la historia del fútbol:

910: Cristiano Ronaldo

850: Lionel Messi

759: Josef Bican

757: Pelé

745: Romario

735: Gerd Müller.

