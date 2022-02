“La nueva perla del Real Madrid es Cristian Benavente, el jugador que ha elegido jugar con Perú”. Con esta introducción, el periodista Josep Pedrerol, conductor del programa deportivo español ‘El Chiringuito de los Jugones’, presentaba la nota donde hablaban sobre la decisión del ‘Chaval’ de jugar por la selección peruana.

En el pequeño reportaje que hicieron sobre Benavente, refieren que la decisión de vestir la ‘Blanquirroja’, tras 11 años defendiendo la casaquilla del Real Madrid Castilla, fue “pasional” y “sin dobleces”, dadas su raíces peruanas por el lado materno.

“(Desde) la primera vez que me llamaron, no lo dudé. Siempre me he sentido muy identificado con Perú”, expresaba el ‘Chaval’.

“Mi madre vino para acá (España) de vacaciones, conoció a mi padre y ya se quedó aquí”, agregó.

DEBUT CON LA SELECCIÓN ABSOLUTA

Uno de los eventos que marca la preferencia de Cristian por el Perú es el debut en la selección mayor. En el ‘Chiringuito’ detallaron que el atacante debutó a los 19 años con la camiseta ‘Bicolor’, en el partido contra Argentina correspondiente a las Eliminatorias a Brasil 2014.

En ese entonces, Sergio Markarián dirigía la selección peruana. El DT uruguayo le dio la confianza al ‘Chaval’ y decidió mandarlo al campo de juego en el segundo tiempo.

“No esperaba el debut, a lo mejor salir los últimos 10 o 15 minutos, pero salí en la segunda parte entera”, cuenta Cristian Benavente, quien además reveló que le pidió su camiseta a Ever Banega al final del partido.

Cristian Benavente y el día que el 'Chiringuito' habló sobre su elección por la selección peruana